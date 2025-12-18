"Ám hiệu ngầm" trong đường dây hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Ám hiệu ngầm" trong đường dây hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Công an còn đang điều tra với hơn 150 người đưa hối lộ với số tiền 24,5 tỉ đồng.

Trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đề nghị truy tố 55 người, trong đó 21 người bị đề nghị tội đưa hối lộ.

"Ám hiệu ngầm" trong đường dây hối lộ Cục An toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Hai cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (bìa trái) và Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc chủ mưu nhận hối lộ gần trăm tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, trong quá trình làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe và xin cấp nội dung quảng cáo, nhiều doanh nghiệp gặp vướng do quy định chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm thường xuyên quá hạn, hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Do đó, các cá nhân làm dịch vụ tư vấn, doanh nghiệp đã chủ động tiếp xúc với các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm để nhờ hướng dẫn, nhờ tạo điều kiện để sớm cấp giấy tiếp nhận.

Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, nhóm đưa hối lộ sẽ nhắn tin mã hồ sơ cho chuyên viên để được tạo điều kiện. Hai bên thỏa thuận sau khi hồ sơ được cấp giấy tiếp nhận thì sẽ chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ, phụ thuộc vào thời gian thẩm xét, độ phức tạp của hồ sơ hoặc được công bố sản phẩm theo hướng có lợi cho quảng cáo, kinh doanh.

Các bị can đưa hối lộ đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho chuyên viên. Nội dung chuyển khoản thường ghi "trả nợ, vay mượn" và kèm ký tự riêng thể hiện mã số hồ sơ, nhằm che giấu hành vi.

C01 đã làm rõ hành vi đưa tiền cho các chuyên viên, lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm để nhờ hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy tiếp nhận và xác nhận nội dung quảng cáo mà không bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, với tổng số tiền gần 80 tỉ đồng. Trong đó, dược sĩ Trần Thị Quỳnh Trang là người đưa nhiều nhất, với hơn 33 tỉ đồng cho 21 chuyên viên.

Ngoài 21 bị can bị cáo buộc về tội đưa hối lộ, C01 còn đang điều tra đối với hơn 150 người đưa hối lộ với tổng số tiền 24,5 tỉ đồng cho các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm. Do số lượng có dấu hiệu đưa hối lộ nhiều, chủ yếu đưa từ 2 - 100 triệu đồng và sinh sống ở nhiều tỉnh, thành phố, nên cần thời gian điều tra, xác minh để đánh giá tính chất, mức độ, đề xuất xử lý theo quy định. Do đó, C01 quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến hơn 150 người này để điều tra, xử lý trong giai đoạn sau của vụ án.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đánh giá đây là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do bị can là lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã suy thoái đạo đức nghề nghiệp, tạo cơ chế "xin - cho" để cấp dưới nhận tiền, hưởng lợi bất chính.

C01 đánh giá hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Cục An toàn thực phẩm là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm là hàng giả diễn ra công khai, tổ chức sản xuất với quy mô lớn và gây ra nhiều hậu quả cho xã hội.

Tin liên quan

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng

(NLĐO)- Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc đã nhận hối lộ gần 44 tỉ đồng liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm.

Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

(NLĐO) - Cùng với Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, 9 bị can khác cũng bị khởi tố trong vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ".

Cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn bị bắt

(NLĐO)- Bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình làm nhiệm vụ, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam.

nhận hối lộ Bộ Công an đưa hối lộ an toàn thực phẩm thực phẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo