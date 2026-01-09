Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk lĩnh án 8 năm tù

Ngày 9-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk).



Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) cùng 8 năm tù. Ngoài án tù, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo 180 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Hai bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) bị tuyên 30 tháng năm tù và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị 18 tháng tù cùng về tội Đưa hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm "thoái hóa biến chất" đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo cáo buộc, đầu năm 2020, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông (đã mất) đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm doanh nhân nêu trên đã báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Cuối năm 2020, Phạm Văn Hạ, Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, báo cáo ông Phạm Ngọc Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án; nhóm Hải, Chương, ông Quang thực hiện 2/3 khối lượng còn lại. Ông Nghị cũng đồng ý, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau đó, Bùi Văn Từ gặp, đề nghị và thống nhất với Hải, Chương và ông Quang về việc cho doanh nghiệp do Từ giới thiệu tham gia 25% khối lượng của Hải, Chương và ông Quang tại Gói thầu số 03 và số 04.

Để tham gia dự án, ông Đặng Sỹ Hồng thống nhất đưa Công ty Licogi 16.6 và Công ty Hồng Hà tham gia Gói thầu số 03, 04; Đặng Sỹ Hồng thu phí 6% giá trị hợp đồng trước thuế.

Tuy nhiên, do Công ty Hồng Hà không đủ năng lực nên ông Hồng gặp và nhờ Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, cho mượn pháp nhân của Thuận An tham gia đấu thầu để Công ty Hồng Hà thực hiện thi công Gói thầu số 03. Đổi lại, phía Thuận An thu 2% phí quản lý theo khối lượng thi công.

Trước khi đấu thầu, Hải, Chương và ông Quang thống nhất về việc sau khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỉ đồng cho Bùi Văn Từ (mỗi người 3 tỉ đồng) và chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ chỉ đạo chỉnh sửa nội dung Hồ sơ mời thầu tại mục tiêu chí "Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp" mời thầu theo từng hạng mục chính trong công trình để các nhà thầu dễ liên danh và dễ đáp ứng năng lực của từng thành viên trong liên danh.

Theo cáo trạng, sau khi được Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện để trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ. Trong đó, Lê Đình Hải đưa cho Phạm Văn Hạ 2 lần, tổng số tiền là 3,2 tỉ đồng từ nguồn quỹ của Công ty Sài Gòn; cho Bùi Văn Từ một lần, số tiền 3 tỉ đồng.

Hoàng Đình Chương đã đưa cho Phạm Văn Hạ 1 lần số tiền 1,9 tỉ đồng; đưa Bùi Văn Từ 1 lần số tiền 3 tỉ đồng vào khoảng tháng 12-2021.

Theo cơ quan tố tụng, có đủ căn cứ xác định sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng; Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỉ đồng.