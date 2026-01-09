HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Cựu giám đốc doanh nghiệp vận tải kêu oan trong vụ hối lộ ngành đăng kiểm

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Trước lời kêu oan của cựu giám đốc doanh nghiệp vận tải, đại diện VKS đã nêu quan điểm xử lý.

Chiều 9-1, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V. 

Tại tòa, đại diện VKSND TPHCM đã trình bày quan điểm luận tội, đánh giá tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đồng thời phân tích vai trò, mức độ trách nhiệm của từng bị cáo.

Hưởng lợi không nhiều nhưng hành vi đặc biệt nghiêm trọng

Theo đại diện VKS, đây là vụ án tham nhũng chức vụ, kinh tế có quy mô đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện cơ giới. Các bị cáo đều là những người có trình độ chuyên môn, hiểu rõ quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn của phương tiện tham gia giao thông.

Tuy nhiên, chỉ vì động cơ vụ lợi cá nhân, một số bị cáo, trong đó có người nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Các hành vi này diễn ra trong thời gian dài, có sự móc nối, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều người.

VKS nhấn mạnh, dù số tiền hưởng lợi của một số bị cáo không lớn, song hành vi nhận hối lộ trong lĩnh vực đăng kiểm là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống. Nghiêm trọng hơn, những hành vi này còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan công quyền.

Theo VKS, việc xử lý phải bảo đảm tính nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung, nhưng đồng thời cũng cần thể hiện tính nhân văn, tạo điều kiện cho những bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải được cải tạo, giáo dục. Khi lượng hình, cần phân hóa rõ vai trò người đứng đầu, người tổ chức, người thực hành; xem xét đầy đủ nhân thân, hoàn cảnh và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo.

Nhiều bị cáo đã chủ động nộp lại tiền hưởng lợi, thậm chí nộp nhiều hơn số tiền phải chịu trách nhiệm. Cục Đăng kiểm và Trung tâm 50-04V cũng có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ cho một số bị cáo là lãnh đạo trung tâm.

 Cần đánh giá nghiêm khắc hơn về thái độ khai báo

Đại diện VKS cho biết, hầu hết các bị cáo trong vụ án đều được xác định là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (cựu Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải Đại Thành Phát), VKS cho rằng cần đánh giá nghiêm khắc hơn về thái độ khai báo.

Cựu giám đốc doanh nghiệp vận tải kêu oan trong vụ đại án đưa, nhận hối lộ ngành đăng kiểm - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Theo đó, VKS cho biết trong giai đoạn đầu làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó và tại những ngày xét xử vừa qua, bị cáo lại thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi của mình. Vì vậy, đại diện VKS cho rằng cần phân hóa trách nhiệm và áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc hơn đối với bị cáo này.

Cũng theo VKS, có một số bị cáo khác trong giai đoạn điều tra chưa nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội của mình, song tại phần thẩm vấn trực tiếp tại tòa, tất cả đều khai nhận thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. 

Do đó, VKS đề nghị HĐXX áp dụng điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo này, ngoại trừ bị cáo Nguyễn Văn Hoàng.

Theo nội dung cáo buộc, trong quá trình kinh doanh vận tải, Nguyễn Văn Hoàng đã không tuân thủ quy trình đăng kiểm mà lựa chọn cách đưa hối lộ để phương tiện được "thông qua" nhanh chóng. Cụ thể, bị cáo đã thông qua đối tượng môi giới Trần Ngọc Nam để đưa tiền cho các đăng kiểm viên tại Trung tâm 50-04V.

Tổng cộng, Nguyễn Văn Hoàng thực hiện hành vi này 25 lần, với số tiền hơn 15,5 triệu đồng. Mục đích là để các phương tiện của công ty được đăng kiểm nhanh và được bỏ qua các lỗi kỹ thuật nếu có.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" theo khoản 1 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Mặc dù được xác định là phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, song VKS cho rằng việc thay đổi lời khai tại tòa thể hiện thái độ không thành khẩn, cần xem xét khi lượng hình.

Sáng tỏ vụ cụ ông nằm thoi thóp trong công viên Cây Mai ở TPHCM

Sáng tỏ vụ cụ ông nằm thoi thóp trong công viên Cây Mai ở TPHCM

(NLĐO) - Giữa đêm vắng, cụ ông 74 tuổi đạp xe ngang công viên Cây Mai thì bất ngờ bị tấn công.

Từ lời khai của Nguyễn Minh Điền, công an bắt giữ thêm Lê Ngọc Hạnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng vụ án mua bán trái phép chất ma túy, xử lý các đối tượng liên quan

Công an Quảng Trị phá "sòng bạc online" giao dịch khoảng 100 tỉ đồng

(NLĐO) – Một đường dây đánh bạc qua game online quy mô lớn vừa bị Công an Quảng Trị triệt phá, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

