Cựu giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP HCM lãnh hơn 5 năm tù

Tối 9-2, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ TPHCM (trực thuộc Sở KH&CN TPHCM).

Tuyên án

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm) 5 năm 6 tháng tù; các bị cáo Lê Huy Sơn, Lê Thị Phương (nguyên Kế toán) và Đỗ Đình Ngọc Bích (cựu Thủ quỹ) mỗi người 5 năm tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (cựu nhân viên hành chính) và Lê Bảo Ngọc (cựu Phó phòng Hành chính – Tổng hợp) mỗi người 2 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.





Các bị cáo tại tòa

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả gần 2,1 tỉ đồng. HĐXX buộc bị cáo Huỳnh Kim Tước tiếp tục nộp hơn 329 triệu đồng còn lại để khắc phục toàn bộ thiệt hại theo quy định.

Nội dung vụ án thể hiện Trung tâm được giao quản lý và sử dụng 4 cơ sở nhà, đất công tại các địa chỉ: số 273 Điện Biên Phủ (quận 3 cũ), số 176/9A Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận cũ) và hai lô đất tại Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức cũ). Với vai trò là người đứng đầu, bị cáo Huỳnh Kim Tước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo ký kết 28 bản hợp đồng và 17 phụ lục cho thuê mặt bằng dưới danh nghĩa "hợp tác, liên kết kinh doanh" hoặc "hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp".

Cơ quan công tố xác định bản chất các hợp đồng này là cho thuê mặt bằng thu tiền cố định hằng tháng, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đối tác. Toàn bộ hoạt động này đều không được báo cáo hay xin ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản công. Để che giấu dòng tiền, ông Tước chỉ đạo nhân viên không hạch toán số tiền thu được vào sổ sách kế toán của Trung tâm để kê khai thuế.

Thay vào đó, tiền thuê được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của các nhân viên là Nguyễn Thị Mỹ Ngọc và Lê Thị Phương để hình thành một quỹ ngoài (gọi là Quỹ B) do Đỗ Đình Ngọc Bích quản lý.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho thuê mặt bằng từ tháng 4-2021 đến tháng 12-2022 là hơn 2,4 tỉ đồng. Nguồn quỹ này được sử dụng để chi cho các khoản phụ cấp, tiếp khách, vệ sinh, bảo vệ và nhất là dùng để thanh toán thẻ tín dụng cá nhân (Visa) cho bị cáo Huỳnh Kim Tước.

Cá nhân ông Tước đã hưởng lợi bất chính 437 triệu đồng. Các bị cáo còn lại cũng được xác định hưởng lợi từ số tiền này với mức từ 12,7 triệu đến hơn 94 triệu đồng mỗi người.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM khẳng định không nhận được bất kỳ văn bản nào xin ý kiến về việc thu phí mặt bằng, đồng thời Cục Thuế TPHCM cũng xác nhận Trung tâm không kê khai thuế đối với khoản tiền này. Hành vi của các bị cáo bị xác định đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước và uy tín của Trung tâm.

Cựu giám đốc xin lỗi vì chủ quan

Trước đó, tự bào chữa tại tòa, bị cáo Huỳnh Kim Tước mong HĐXX xem xét lại động cơ của bản thân và các bị cáo khác khi thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật. Bị cáo cho rằng số tiền bị xác định là chiếm đoạt được sử dụng với mục đích vừa để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng khởi nghiệp.





Bị cáo Huỳnh Kim Tước

Theo trình bày của bị cáo, tổng số tiền khoảng 2,4 tỉ đồng được sử dụng trong suốt 2 năm, bình quân mỗi tháng khoảng 100 triệu đồng, chủ yếu để chi trả cho hoạt động của Trung tâm, bảo đảm chất lượng cơ sở vật chất; nếu có sử dụng cho mục đích cá nhân thì chỉ chiếm phần rất nhỏ.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo Tước thừa nhận về lỗi sai của bản thân, gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp vì bị cáo mà liên quan đến vụ án này. Chỉ vì mong muốn thực hiện mục tiêu mà đã có sự chủ quan về mặt pháp luật. Bị cáo Tước mong HĐXX xem xét khung hình phạt khoan hồng cho bị cáo.

Đối với các bị cáo còn lại, trong thời gian bị tạm giam, các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, thể hiện sự ăn năn, hối cải. Các bị cáo cùng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình.