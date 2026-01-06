“Di sản” khó tin của HLV Ruben Amorim tại Man Utd

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bị ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford Old Trafford sa thải sau bài phát biểu gây sốc hôm 4-1.

Vị chiến lược gia 40 tuổi cho rằng ông bị đối xử như một huấn luyện viên (HLV) trưởng thuần túy chứ không phải một nhà quản lý toàn diện đúng với vai trò khi được bổ nhiệm.

Ông cũng có những lời mỉa mai gián tiếp nhắm tới Giám đốc bóng đá Jason Wilcox sau khi không thể chiêu mộ tiền vệ cánh Antoine Semenyo của Bournemouth, cùng hàng loạt mâu thuẫn hậu trường.

Trong khi đó, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" không hài lòng với việc HLV Amorim công khai chỉ trích các cầu thủ đội nhà.

Man Utd dưới triều đại HLV Ruben Amorim chỉ thắng 15 trong số 47 trận tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Alamy

Hệ quả khiến ông Amorim bị sa thải và trở thành huấn luyện viên thứ 7 của Man Utd mất việc kể từ khi nhà cầm quân huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Ông cũng là HLV thứ 8 dẫn dắt "Quỷ đỏ" kể từ mùa giải đầu tiên kỷ nguyên Premier League 1992-1993.

Thống kê cho thấy ông Amorim cầm quân 47 trận tại Premier League, chỉ giành 15 chiến thắng, tương đương tỉ lệ thắng 31,9%.

Giai đoạn ông tại vị số trận thua của Man Utd còn nhiều hơn, lên tới 19 trận bao gồm cả thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League mùa trước. Kết quả này khiến "Quỷ đỏ" mất suất dự Champions League mùa này, đồng nghĩa đánh mất nguồn doanh thu khổng lồ đi kèm.

Thống kê trên cho thấy ông Ruben Amorim là HLV tệ nhất Man Utd trong kỷ nguyên Premier League. Thành tích của ông thậm chí còn kém hơn HLV Ralf Rangnick vốn giành 10 chiến thắng sau 24 trận.

Người tiền nhiệm Erik ten Hag từng thắng hơn 50% trong 85 trận, bất chấp những chỉ trích nặng nề.

Kể từ khi Ngài Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, chưa HLV Man Utd nào tiệm cận được tỉ lệ thắng 65,2% của ông.

Jose Mourinho là HLV tốt nhất tại Old Trafford sau thời kỳ Sir Alex, với tỉ lệ thắng 53,8% trong 93 trận.

Ngoài ra, ông Amorim cũng trở thành HLV thứ 3 của "Quỷ đỏ" thời hậu Sir Alex không chạm mốc 50 trận tại giải quốc nội, bên cạnh các ông Ralf Rangnick và David Moyes.

Tính trên mọi đấu trường, HLV Amorim thắng 24 trong 63 trận, đạt tỉ lệ thắng tổng thể 38,1%. Trong lịch sử hiện đại của Man Utd chỉ HLV Frank O’Farrell có tỉ lệ thắng thấp hơn (37,04%) và ông bị sa thải năm 1972.

Trong lịch sử thi đấu ở hạng cao nhất của Man Utd, chỉ 5 HLV có tỉ lệ thắng thấp hơn ông Amorim, gồm Alfred Hubert Albut, Scott Duncan, Walter Crickmer, Wilf McGuinness, Herbert Bamlett và Jack Robson.

Dưới thời HLV Amorim, "Quỷ đỏ" là đội để thủng lưới nhiều thứ 4 tại Ngoại hạng Anh. Trong số các câu lạc bộ luôn thi đấu tại giải ở cùng giai đoạn chỉ có West Ham – đội đang chật vật trụ hạng – bị thủng lưới nhiều hơn Man Utd.

Trong khi đó, chiến lược gia Ange Postecoglou (cựu huấn luyện viên Tottenham Hotspur và Nottingham Forest) là người duy nhất thua nhiều trận hơn ông Amorim, với 21 thất bại.

Kể từ khi ông Amorim được bổ nhiệm thì Man Utd chỉ xếp 14/17 về điểm số giành được so với các đội bóng từng góp mặt đầy đủ tại Premier League.

"Quỷ đỏ" chỉ nhiều điểm hơn West Ham, Tottenham và Wolves nhưng kém Nottingham Forest, Fulham và Bournemouth 6 điểm.

Ở chiều ngược lại, kình địch Man City đã giành 90 điểm, còn Arsenal cán mốc 100 điểm, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa Man Utd và các đối thủ cạnh tranh hàng đầu.