HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồi mồi dứa quý hiếm 17kg mắc lưới trên vùng biển Đà Nẵng

Tr. Thường

(NLĐO) – Một ngư dân ở Đà Nẵng chủ động giao nộp cá thể đồi mồi dứa, tái thả nhanh gọn loài rùa biển nguy cấp này trở lại đại dương.

Ngày 2-12, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã phối hợp Đồn Biên phòng Tam Thanh và các cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Cá thể động vật này được ông Nguyễn Cao Giới (38 tuổi, trú tại phường Quảng Phú) phát hiện bị mắc vào lưới tại khi đánh bắt tại vùng biển khối phố Tỉnh Thủy.

Tái thả đồi mồi dứa qúy hiếm tại Đà Nẵng: Bảo vệ rùa biển nguy cấp - Ảnh 1.

Bàn giao cá thể đồi mồi quý hiếm cho cơ quan chức năng

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật bảo vệ, ông Giới đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh và Công an phường đã có mặt, kiểm tra.

Qua xác định ban đầu, đây là loài đồi mồi dứa, trọng lượng khoảng 17kg, sức khỏe ổn định.

Các đơn vị đã lập biên bản theo đúng quy trình, đồng thời phối hợp tổ chức thả cá thể đồi mồi trở lại biển an toàn.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú khuyến nghị ngư dân khi phát hiện rùa biển hoặc động vật hoang dã quý hiếm cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Đồi mồi dứa là loài rùa biển thuộc họ Vích, phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này được xếp vào nhóm nguy cấp theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tin liên quan

Phát hiện 1 con vật quý hiếm trong vườn keo, người dân bắt giao nộp công an

Phát hiện 1 con vật quý hiếm trong vườn keo, người dân bắt giao nộp công an

(NLĐO) - Trong lúc đi thu hoạch keo, một người dân ở Thanh Hóa đã bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm trong sách đỏ liền bắt giao cho công an

Diều hoa Miến Điện quý hiếm xuất hiện ở Quảng Trị

(NLĐO) - Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vừa tiếp nhận một con diều hoa Miến Điện bị thương do người dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị tự nguyện giao nộp

Phát hiện loài lan quý hiếm trong sách đỏ tại một khu rừng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Một loài lan quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có giá trị cao trong y học cổ truyền vừa được các nhà khoa học phát hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa

động vật hoang dã cơ quan chức năng công an phường động vật hoang dã quý hiếm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo