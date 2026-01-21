Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 8 tỉ đồng tại Phú Quốc vì thua lỗ bất động sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 8 tỉ đồng tại Phú Quốc vì thua lỗ bất động sản

Tin - ảnh: Văn Vũ

(NLĐO) - Do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, một cựu nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bị hại bằng thủ đoạn gian dối

Ngày 21-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Đức, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường - cùng 38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu nhân viên Agribank lừa đảo 8 tỉ đồng tại Phú Quốc vì thua lỗ bất động sản - Ảnh 1.

Từ trái qua: Các bị cáo Đức, Tài và Cường tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Đức là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank) Chi nhánh Phú Quốc. Trong quá trình công tác, Đức quen biết anh Phạm Đình D. và chị Trần Thị H. - những người chuyên cho vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Đầu năm 2024, do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn gian dối. Đức bịa đặt việc có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời nhờ bạn thân là Cường và Đạt đóng giả khách vay để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt 8 tỉ đồng của anh D. và chị H. để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với lời trình bày của các bị hại và tài liệu trong hồ sơ vụ án. Hiện, chị H. đã nhận hơn 5 tỉ đồng do gia đình bị cáo Đức bồi thường để khắc phục hậu quả. Riêng anh D. yêu cầu bị cáo Đức bồi thường 2,5 tỉ đồng đã bị chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đức 8 năm 6 tháng tù, Đạt và Cường mỗi bị cáo 7 năm tù; đồng thời buộc các bị cáo hoàn trả số tiền còn lại cho bị hại.

Tin liên quan

Cựu Phó viện trưởng lừa đảo hàng ngàn người nộp tiền thi chứng chỉ tiếng Anh

Cựu Phó viện trưởng lừa đảo hàng ngàn người nộp tiền thi chứng chỉ tiếng Anh

(NLĐO)- Cựu Phó viện trưởng Lê Văn Vàng cùng các đồng phạm dùng tên tổ chức không có thật rồi thu tiền của 1.425 thí sinh, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

61 người bị một tổng giám đốc lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(NLĐO) – Công an đã làm rõ vụ một tổng giám đốc dùng website, tổ chức hội nghị để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người

Gia Lai: Cảnh báo mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Thuế tỉnh Gia Lai cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tiếp cận người dân, doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn.

bất động sản chiếm đoạt tài sản Phú Quốc kinh doanh bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản Agribank tỉnh an giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo