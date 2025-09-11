HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Bị cáo rất đau xót vì dễ dãi dẫn đến sai phạm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong lời sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà, cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nói rất đau xót về những dễ dãi của mình đã đưa đến sai phạm.

Chiều 11-9, phiên toà xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và một số tỉnh, thành trên cả nước kết thúc phần tranh luận. Trước khi vào nghị án kéo dài, toà cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Bị cáo rất đau xót vì dễ dãi dẫn đến sai phạm- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho biết bản thân là người đứng đầu Tập đoàn Thuận An, do đó có trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa ra các chủ trương, dẫn đến những sai lầm của hôm nay. Theo đó, sai lầm của bị cáo đã kéo theo hệ lụy cho đồng nghiệp, cho những người thân yêu.

"Bị cáo vô cùng ân hận và mong Hội đồng xét xử khoan hồng. Bị cáo cũng mong mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo"- bị cáo Hưng nói.

Theo lời bị cáo Hưng, quá trình điều hành doanh nghiệp bản thân đã dành toàn bộ công sức, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Do đó, bị cáo thấy rất đau lòng khi đời sống và tương lai của những lao động này thời gian tới bị ảnh hưởng, chịu thiệt thòi.

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị cáo Phạm Thái Hà cho biết bản thân sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng giàu lòng yêu nước khi có ông, bố và bác đều tham gia cách mạng. Xuất phát từ gia đình cách mạng, bản thân bị cáo luôn cố gắng học tập và đỗ vào đại học.

Trong quá trình học đại học, bị cáo tự đi làm thêm để bố mẹ đỡ lo lắng. Sau khi tốt nghiệp ra trường với năng lực bản thân, bị cáo luôn cố gắng phấn đấu vào được các cơ quan Nhà nước và trải qua nhiều đơn vị khác nhau. Dù ở cơ quan nào, bị cáo cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến.

Trong quá trình công tác, bị cáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Tuy nhiên, cuối cùng bị cáo đã không tránh khỏi những sai phạm. Khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn, hối cải, cùng với gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 750 triệu đồng đồng là khoản tiền không đáng nhận không đáng có từ Nguyễn Duy Hưng.

"Bị cáo qua bao nhiêu năm công tác, rất đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm. Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi về việc này"- bị cáo Hà trần tình và cho biết việc bản thân phải cách ly với xã hội, với gia đình thời gian qua khiến bản thân không có cơ hội chăm sóc bố và các con.

"17 tháng ở trong trại, bị cáo rất ăn năn, hối hận đau xót cả thể xác và tinh thần. Bị cáo ở trong nhà tù còn phát sinh nhiều bệnh nền như bệnh ngưng thở"- bị cáo Hà nghẹn ngào nói.

Theo vị cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc bị khai trừ ra khỏi Đảng, chấm dứt mọi hoạt động cống hiến cho đất nước trong khi bản thân còn trẻ, đầy nhiệt huyết, tự tin,... đã là bản án khắc nghiệt, là bài học đắt giá. Do đó, bị cáo muốn cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình. "Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Tổ quốc, đất nước, tới Đảng và những đồng nghiệp"- bị cáo Phạm Thái Hà khép lại lời nói sau cùng.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác cũng mong Hội đồng xét xử xem xét vai trò của mình trong vụ án, để có mức án khoan hồng nhất, sớm được trở về xã hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội thông báo do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 18-9. 

Trước đó, Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (tỉnh cũ), 3-4 năm tù "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các bị cáo khác bị đề nghị từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù.

Tin liên quan

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lấy cơ chế "xin - cho" để biện minh cho sai phạm

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lấy cơ chế "xin - cho" để biện minh cho sai phạm

(NLĐO)- Tại phiên toà, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng khai với các gói thầu ngân sách, gần như "đều được chỉ định nhà thầu tham gia".

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Hé lộ công thức thao túng đấu thầu

Lợi dụng quan hệ và chi tiền "lót tay", bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã thao túng hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỉ đồng

Ông chủ Tập đoàn Thuận An khai về bữa ăn sáng tại nhà cựu lãnh đạo TP Hà Nội

(NLĐO)- Tại phiên toà, ông chủ Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng khai sau bữa ăn sáng nhà cựu lãnh đạo Hà Nội thì Giám đốc BQLDA biết bị cáo có mối quan hệ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà lợi dụng chức vụ Thuận An đấu thầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo