Chiều 11-9, phiên toà xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và một số tỉnh, thành trên cả nước kết thúc phần tranh luận. Trước khi vào nghị án kéo dài, toà cho các bị cáo được nói lời sau cùng.



Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho biết bản thân là người đứng đầu Tập đoàn Thuận An, do đó có trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa ra các chủ trương, dẫn đến những sai lầm của hôm nay. Theo đó, sai lầm của bị cáo đã kéo theo hệ lụy cho đồng nghiệp, cho những người thân yêu.

"Bị cáo vô cùng ân hận và mong Hội đồng xét xử khoan hồng. Bị cáo cũng mong mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo"- bị cáo Hưng nói.

Theo lời bị cáo Hưng, quá trình điều hành doanh nghiệp bản thân đã dành toàn bộ công sức, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Do đó, bị cáo thấy rất đau lòng khi đời sống và tương lai của những lao động này thời gian tới bị ảnh hưởng, chịu thiệt thòi.

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị cáo Phạm Thái Hà cho biết bản thân sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng giàu lòng yêu nước khi có ông, bố và bác đều tham gia cách mạng. Xuất phát từ gia đình cách mạng, bản thân bị cáo luôn cố gắng học tập và đỗ vào đại học.

Trong quá trình học đại học, bị cáo tự đi làm thêm để bố mẹ đỡ lo lắng. Sau khi tốt nghiệp ra trường với năng lực bản thân, bị cáo luôn cố gắng phấn đấu vào được các cơ quan Nhà nước và trải qua nhiều đơn vị khác nhau. Dù ở cơ quan nào, bị cáo cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến.

Trong quá trình công tác, bị cáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Tuy nhiên, cuối cùng bị cáo đã không tránh khỏi những sai phạm. Khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn, hối cải, cùng với gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 750 triệu đồng đồng là khoản tiền không đáng nhận không đáng có từ Nguyễn Duy Hưng.

"Bị cáo qua bao nhiêu năm công tác, rất đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm. Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi về việc này"- bị cáo Hà trần tình và cho biết việc bản thân phải cách ly với xã hội, với gia đình thời gian qua khiến bản thân không có cơ hội chăm sóc bố và các con.

"17 tháng ở trong trại, bị cáo rất ăn năn, hối hận đau xót cả thể xác và tinh thần. Bị cáo ở trong nhà tù còn phát sinh nhiều bệnh nền như bệnh ngưng thở"- bị cáo Hà nghẹn ngào nói.

Theo vị cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc bị khai trừ ra khỏi Đảng, chấm dứt mọi hoạt động cống hiến cho đất nước trong khi bản thân còn trẻ, đầy nhiệt huyết, tự tin,... đã là bản án khắc nghiệt, là bài học đắt giá. Do đó, bị cáo muốn cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình. "Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Tổ quốc, đất nước, tới Đảng và những đồng nghiệp"- bị cáo Phạm Thái Hà khép lại lời nói sau cùng.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác cũng mong Hội đồng xét xử xem xét vai trò của mình trong vụ án, để có mức án khoan hồng nhất, sớm được trở về xã hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội thông báo do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 18-9.