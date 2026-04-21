Cựu Phó chủ tịch phường "xào ke" xuyên đêm cùng 2 nữ nhân viên lĩnh án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Phó chủ tịch phường "xào ke" xuyên đêm cùng 2 nữ nhân viên lĩnh án

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Bàn bạc với đồng phạm thuê nhà nghỉ cùng 2 nhân viên để sử dụng ma tuý, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm Phạm Quang Thiện bị tuyên án 7 năm tù.

Chiều 21-4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 32 bị cáo trong vụ án xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội).

Theo đó, Toà tuyên hai chị em chủ quán karaoke Hoàng Kim là Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) cùng lĩnh 17 năm tù về hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cựu Phó chủ tịch phường lĩnh án 7 năm tù vì tổ chức sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Quang Thiện tại phiên toà

Toà tuyên phạt Phạm Quang Thiện, cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội), 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Cùng tội danh, bị cáo Lại Quốc Việt (35 tuổi, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) bị tòa tuyên 7 năm tù 6 tháng tù. 

Hai nữ nhân viên quán karaoke Hoàng Kim là Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở Vĩnh Hưng, Hà Nội), lĩnh 7 năm tù và Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị tuyên 4 năm tù.

Bị cáo lãnh mức án cao nhất trong vụ án này là Hoàng Chí Thanh, bị tòa tuyên 24 năm tù về hai tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Riêng bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, giáo viên, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm". Các bị cáo khác bị tòa tuyên từ án treo đến 11 năm tù.

Bản án sơ thẩm nhận định, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi các bị cáo đã xâm phạm đời sống, trật tự xã hội với loạt hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của chủ quán karaoke Hoàng Kim bị đánh giá có quy mô, bài bản, tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy.

Toà đánh giá hành vi của những người này không chỉ xâm phạm chính sách quản lý độc quyền các chất gây nghiện của Nhà nước, mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng tệ nạn và gây bức xúc trong dư luận Do đó hành vi của các bị cáo cần phải xử lý nghiêm bằng bản án nghiêm khắc để đảm bảo tính chất răn đe, phòng ngừa chung.

Cựu Phó chủ tịch phường lĩnh án 7 năm tù vì tổ chức sử dụng ma túy - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà

Hai chủ quán và một số nhân viên cùng đồng phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó Linh và Chung phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất vì điều hành mô hình mua bán ma túy khép kín. Chung và Linh còn bị xem xét tình tiết tăng nặng là lôi kéo người dưới 18 tuổi phạm tội.

Rạng sáng 8-6-2025, cảnh sát kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Điều tra xác định từ tháng 6-2024, Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh tổ chức kinh doanh quán để bán, phục vụ khách dùng ma túy; thuê nhân viên cảnh giới, chuẩn bị dụng cụ, thậm chí “xào ke” và sử dụng cùng khách.

Ngày 7-6-2025, quán đón khách thuê 5 phòng để “bay”. Tại một phòng, Phạm Quang Thiện (Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm) bị xác định là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt cùng sử dụng ma túy; Việt lo tiền và gọi thêm 2 nhân viên nữ phục vụ.

Quá trình điều tra, Thiện phủ nhận vai trò khởi xướng, song Việt khai ngược lại. Cơ quan điều tra kết luận cả hai có bàn bạc, thống nhất trước, trong đó Thiện là người khởi xướng.

Chiều 8-6, khi biết quán bị kiểm tra, Chung cùng người thân và nhân viên phá niêm phong, dọn dẹp, cất giấu ma túy nhưng bị phát hiện, bắt giữ.

Kiểm tra căn hộ chung cư, phát hiện 2 đôi nam nữ "bay lắc", mua bán dâm

Kiểm tra căn hộ chung cư, phát hiện 2 đôi nam nữ "bay lắc", mua bán dâm

(NLĐO)- Kiểm tra căn hộ chung cư, công an phát hiện nhóm nam nữ có biểu hiện phê ma túy. Các đối tượng khai nhận hành vi mua bán dâm để phục vụ cuộc "vui"

Cựu Phó chủ tịch phường "xào ke" xuyên đêm trong nhà nghỉ cùng 2 nữ nhân viên

(NLĐO)- Cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm và một đồng phạm đã bàn bạc với nhau thuê nhà nghỉ cùng 2 nhân viên để sử dụng ma tuý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo