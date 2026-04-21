Cựu Phó chủ tịch phường "xào ke" xuyên đêm cùng 2 nữ nhân viên lĩnh án

Chiều 21-4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 32 bị cáo trong vụ án xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội).

Theo đó, Toà tuyên hai chị em chủ quán karaoke Hoàng Kim là Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) cùng lĩnh 17 năm tù về hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".



Bị cáo Phạm Quang Thiện tại phiên toà

Toà tuyên phạt Phạm Quang Thiện, cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội), 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Cùng tội danh, bị cáo Lại Quốc Việt (35 tuổi, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) bị tòa tuyên 7 năm tù 6 tháng tù.

Hai nữ nhân viên quán karaoke Hoàng Kim là Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở Vĩnh Hưng, Hà Nội), lĩnh 7 năm tù và Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị tuyên 4 năm tù.

Bị cáo lãnh mức án cao nhất trong vụ án này là Hoàng Chí Thanh, bị tòa tuyên 24 năm tù về hai tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Riêng bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, giáo viên, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm". Các bị cáo khác bị tòa tuyên từ án treo đến 11 năm tù.

Bản án sơ thẩm nhận định, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi các bị cáo đã xâm phạm đời sống, trật tự xã hội với loạt hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của chủ quán karaoke Hoàng Kim bị đánh giá có quy mô, bài bản, tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy.

Toà đánh giá hành vi của những người này không chỉ xâm phạm chính sách quản lý độc quyền các chất gây nghiện của Nhà nước, mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng tệ nạn và gây bức xúc trong dư luận Do đó hành vi của các bị cáo cần phải xử lý nghiêm bằng bản án nghiêm khắc để đảm bảo tính chất răn đe, phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại phiên toà

Hai chủ quán và một số nhân viên cùng đồng phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó Linh và Chung phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất vì điều hành mô hình mua bán ma túy khép kín. Chung và Linh còn bị xem xét tình tiết tăng nặng là lôi kéo người dưới 18 tuổi phạm tội.

Rạng sáng 8-6-2025, cảnh sát kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Điều tra xác định từ tháng 6-2024, Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh tổ chức kinh doanh quán để bán, phục vụ khách dùng ma túy; thuê nhân viên cảnh giới, chuẩn bị dụng cụ, thậm chí “xào ke” và sử dụng cùng khách.

Ngày 7-6-2025, quán đón khách thuê 5 phòng để “bay”. Tại một phòng, Phạm Quang Thiện (Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm) bị xác định là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt cùng sử dụng ma túy; Việt lo tiền và gọi thêm 2 nhân viên nữ phục vụ.

Quá trình điều tra, Thiện phủ nhận vai trò khởi xướng, song Việt khai ngược lại. Cơ quan điều tra kết luận cả hai có bàn bạc, thống nhất trước, trong đó Thiện là người khởi xướng.

Chiều 8-6, khi biết quán bị kiểm tra, Chung cùng người thân và nhân viên phá niêm phong, dọn dẹp, cất giấu ma túy nhưng bị phát hiện, bắt giữ.