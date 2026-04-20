Pháp luật

Cựu Phó chủ tịch phường "xào ke" xuyên đêm trong nhà nghỉ cùng 2 nữ nhân viên

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm và một đồng phạm đã bàn bạc với nhau thuê nhà nghỉ cùng 2 nhân viên để sử dụng ma tuý.

Ngày 20-4, TAND TP Hà Nội xét xử 32 bị cáo liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (ở xã Thanh Trì, Hà Nội).

Một số nghi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ khi sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn. Ảnh minh họa

Trong vụ án, hai chị em chủ quán là Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, ở phường Tương Mai) bị truy tố về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978), cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ, Hà Nội) bị truy tố "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, vợ bị cáo Đặng Thế Chung), nghề nghiệp giáo viên, bị cáo buộc phạm tội "Che giấu tội phạm".

Theo hồ sơ vụ án, 3 giờ sáng ngày 8-6-2025, cảnh sát kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 6-2024, chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy. Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Bên cạnh đó, 2 chị em bị cáo cũng thuê nhiều nhân viên nhằm "cảnh giới" và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác. Các nhân viên nữ của quán Hoàng Kim còn trực tiếp giúp "xào ke", sử dụng trái phép ma túy cùng khách.

Ngày 7-6-2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy. Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, bị cáo Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (SN 1991, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy. Hai người thống nhất Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau.

Do vậy, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) và Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng.

Trong "phòng bay", Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, "xào", kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời Thiện sử dụng.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi "bay" tại quán Hoàng Kim. Bên cạnh đó, giữa Thiện và bị cáo Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, cựu Phó Chủ tịch phường sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.

Trong khi đó, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định bị cáo Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy; việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và trong đó Thiện là người khởi xướng.

Ở hành vi che giấu tội phạm, điều tra xác định khoảng 18 giờ ngày 8-6-2025, khi biết quán Karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Bị cáo Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật nhưng đang thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

