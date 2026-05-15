Sức khỏe

Cứu sống bé gái chuyển viện trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc"

XUÂN THU

(NLĐO) - Bé gái này bị xuất huyết não do vỡ dị dạng - một bệnh lý mạch máu vô cùng nguy cấp và dễ tử vong.

Chiều 15-5, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ) cho hay vừa cứu sống bé gái D.T.T.N (9 tuổi, ở Vĩnh Long) bị đột quỵ xuất huyết não do vỡ dị dạng-một bệnh lý mạch máu vô cùng nguy hiểm.

Khẩn cứu bé gái chuyển viện trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" - Ảnh 1.

Các bác sĩ đua thời gian phẫu thuật cứu bé gái đang rất nguy kịch

Bé N. được chuyển đến từ cơ sở y tế địa phương trong tình trạng nguy kịch, liệt hoàn toàn nửa người bên trái, hôn mê, đồng tử hai bên co nhỏ chỉ còn 1.5mm. Kết quả chụp não cho thấy bé bị xuất huyết vùng đồi thị – nhân bèo bên phải, máu tràn não thất gây chèn ép cấp tính. Đặc biệt, đám rối dị dạng nghi thông động – tĩnh mạch não, đây chính là "thủ phạm" gây ra tình trạng xuất huyết não ồ ạt ở bệnh nhi này.

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", bệnh viện kích hoạt hội chẩn đa chuyên khoa khẩn cấp can thiệp giành sự sống cho bé. Các bác sĩ can thiệp mạch DSA gây tắc dị dạng mạch máu để cầm máu khẩn cấp, ngăn tình trạng xuất huyết tiếp diễn trước phẫu thuật. Tiếp đến là tìm cách lấy phần máu đã chảy ra ngoài lòng mạch để não không bị khối máu tụ chèn ép, hạn chế tối đa tổn thương não và nguy cơ di chứng nặng.

Khẩn cứu bé gái chuyển viện trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" - Ảnh 2.

Bé gái được cứu sống trong gang tấc

Nhờ ứng dụng phương pháp mới trong điều trị xuất huyết não ít xâm lấn như công nghệ định vị máu tụ 3D, hệ thống Navigation định vị thần kinh và vi phẫu thuật không cắt vén não, ê-kíp đã tiếp cận chính xác vị trí máu tụ, hạn chế tối đa tổn thương mô não lành trong quá trình phẫu thuật. 

Sau mổ, bé được điều trị tích cực với các biện pháp hỗ trợ hô hấp, chống phù não, chăm sóc dẫn lưu não thất, phòng ngừa nhiễm trùng, tập vận động sớm và hiện đã có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực: Có thể gọi biết, thực hiện được y lệnh, tự thở tốt và đã được rút nội khí quản.

Theo BSCKII Nguyễn Lưu Giang, Trưởng Đơn vị DSA S.I.S Cần Thơ, đây là ca bệnh rất khó vì bệnh nhi còn nhỏ tuổi, tổn thương mạch máu não phức tạp và nguy cơ tử vong rất cao. 

Tuy nhiên, với kinh nghiệm thực hiện thành công hàng ngàn ca can thiệp thần kinh – mạch máu não, các bác sĩ quyết tâm cứu cháu bé như cứu chính người thân của mình.

"Đột quỵ trẻ em hiện vẫn là thách thức lớn đối với nhiều cơ sở y tế trên cả nước bởi bệnh hiếm gặp, diễn tiến nhanh và đòi hỏi sự phối hợp chuyên sâu giữa nhiều chuyên khoa. Trong khi đó, không ít bệnh viện còn gặp khó khăn do thiếu bác sĩ ngoại thần kinh, can thiệp thần kinh nhi cũng như thiếu hệ thống trang thiết bị công nghệ cao phục vụ cấp cứu và điều trị"- BS Giang nhấn mạnh.


Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ vì ít vận động

Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ vì ít vận động

(NLĐO) - Chuyên gia khuyến cáo duy trì đi bộ, vận động mỗi ngày để giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Mỗi ngày 50 ca đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 mở rộng quy mô điều trị

(NLĐO) - Trung tâm Y tế khu vực Hoà Hưng sẽ trở thành nơi điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115

CLIP: CSGT đường thủy đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu kịp "giờ vàng"

(NLĐO) – Lực lượng CSGT đường thủy ở tỉnh Cà Mau đã dùng ca nô chuyên dụng đưa bệnh nhân bị đột quỵ đi cấp cứu để kịp “giờ vàng” điều trị.

đột quỵ cấp cứu xuất huyết não bệnh viện
