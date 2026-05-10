HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ vì ít vận động

N.Dung

(NLĐO) - Chuyên gia khuyến cáo duy trì đi bộ, vận động mỗi ngày để giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Ngày 10-5, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) phối hợp Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam và Công ty Vinamilk tổ chức chương trình cộng đồng "Ngàn bước chân - Triệu trái tim khỏe", nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa đột quỵ, tim mạch và đái tháo đường thông qua vận động thể chất.

Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 1.

Chương trình lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe từ việc thay đổi lối sống

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ cộng đồng tại Công viên Long Biên (Hà Nội), thu hút đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế, người bệnh và người dân nhiều độ tuổi tham gia. Chương trình cũng tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe và các hoạt động tương tác nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa đột quỵ, đái tháo đường và bệnh tim mạch.

Phát biểu khai mạc, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhấn mạnh các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ đang gia tăng và trở thành gánh nặng lớn với hệ thống y tế cũng như chất lượng sống của người dân.

Theo ông Hưng, nhiều yếu tố nguy cơ xuất phát từ chính thói quen sinh hoạt hằng ngày như ít vận động, dinh dưỡng chưa hợp lý, căng thẳng kéo dài và thiếu kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vì vậy, thay đổi nhận thức và xây dựng lối sống khoa học đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chương trình không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, giúp mỗi người quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân và gia đình. Tới đây, Sở Y tế Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, tổ chức xã hội triển khai thêm nhiều hoạt động nâng cao sức khỏe người dân, hướng tới mục tiêu phòng bệnh chủ động.

Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 2.
Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 3.
Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 4.
Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 5.
Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 6.
Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 7.
Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 8.

Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức phòng bệnh thông qua vận động thể chất và khám sức khỏe định kỳ

PGS-TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ đang gia tăng và có xu hướng trẻ hóa do lối sống ít vận động, áp lực công việc và sinh hoạt thiếu khoa học.

Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi bệnh đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm, trong khi việc duy trì vận động, ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

"Chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ bệnh viện mà bắt đầu từ chính thói quen hằng ngày của mỗi người. Chỉ cần đi bộ 30 phút mỗi ngày và duy trì lối sống lành mạnh, chúng ta có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm" - ông Tùng nhấn mạnh.

Cũng theo PGS Tùng, chương trình còn hướng tới Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6), lan tỏa tinh thần sống vui, sống khoẻ trong cộng đồng.

Tin liên quan

Bệnh nhân và bác sĩ chạy bộ tiếp sức cho người mắc ung thư

Bệnh nhân và bác sĩ chạy bộ tiếp sức cho người mắc ung thư

(NLĐO) - Giải chạy "Hành trình tiếp sức" với mong muốn gây quỹ cho người bệnh ung thư nghèo, lan toả yêu thương và tinh thần lạc quan

Nữ sinh viên 18 tuổi bất ngờ đột quỵ khi đang tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường

(NLĐO) - Thời tiết trở lạnh khiến số ca đột quỵ gia tăng, không ít người trẻ bất ngờ ngã quỵ giữa lúc học tập, làm việc.

Nguy cơ đột quỵ tăng vọt sau tuổi 55

(NLĐO) - Từ tuổi 55, nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm. Tình trạng này cao hơn ở nam giới, người có bệnh nền, tiền sử gia đình hoặc từng bị đột quỵ.

đột quỵ đái tháo đường tim mạch bệnh đái tháo đường đi bộ chạy bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo