Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ vì ít vận động

Ngày 10-5, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) phối hợp Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam và Công ty Vinamilk tổ chức chương trình cộng đồng "Ngàn bước chân - Triệu trái tim khỏe", nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa đột quỵ, tim mạch và đái tháo đường thông qua vận động thể chất.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ cộng đồng tại Công viên Long Biên (Hà Nội), thu hút đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế, người bệnh và người dân nhiều độ tuổi tham gia. Chương trình cũng tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe và các hoạt động tương tác nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa đột quỵ, đái tháo đường và bệnh tim mạch.
Phát biểu khai mạc, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhấn mạnh các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ đang gia tăng và trở thành gánh nặng lớn với hệ thống y tế cũng như chất lượng sống của người dân.
Theo ông Hưng, nhiều yếu tố nguy cơ xuất phát từ chính thói quen sinh hoạt hằng ngày như ít vận động, dinh dưỡng chưa hợp lý, căng thẳng kéo dài và thiếu kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vì vậy, thay đổi nhận thức và xây dựng lối sống khoa học đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Chương trình không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, giúp mỗi người quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân và gia đình. Tới đây, Sở Y tế Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, tổ chức xã hội triển khai thêm nhiều hoạt động nâng cao sức khỏe người dân, hướng tới mục tiêu phòng bệnh chủ động.
Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức phòng bệnh thông qua vận động thể chất và khám sức khỏe định kỳ
PGS-TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ đang gia tăng và có xu hướng trẻ hóa do lối sống ít vận động, áp lực công việc và sinh hoạt thiếu khoa học.
Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi bệnh đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm, trong khi việc duy trì vận động, ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.
"Chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ bệnh viện mà bắt đầu từ chính thói quen hằng ngày của mỗi người. Chỉ cần đi bộ 30 phút mỗi ngày và duy trì lối sống lành mạnh, chúng ta có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm" - ông Tùng nhấn mạnh.
Cũng theo PGS Tùng, chương trình còn hướng tới Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6), lan tỏa tinh thần sống vui, sống khoẻ trong cộng đồng.
