Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ vì ít vận động

Ngày 10-5, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) phối hợp Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam và Công ty Vinamilk tổ chức chương trình cộng đồng "Ngàn bước chân - Triệu trái tim khỏe", nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa đột quỵ, tim mạch và đái tháo đường thông qua vận động thể chất.

Chương trình lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe từ việc thay đổi lối sống

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ cộng đồng tại Công viên Long Biên (Hà Nội), thu hút đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế, người bệnh và người dân nhiều độ tuổi tham gia. Chương trình cũng tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe và các hoạt động tương tác nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa đột quỵ, đái tháo đường và bệnh tim mạch.

Phát biểu khai mạc, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhấn mạnh các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ đang gia tăng và trở thành gánh nặng lớn với hệ thống y tế cũng như chất lượng sống của người dân.

Theo ông Hưng, nhiều yếu tố nguy cơ xuất phát từ chính thói quen sinh hoạt hằng ngày như ít vận động, dinh dưỡng chưa hợp lý, căng thẳng kéo dài và thiếu kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vì vậy, thay đổi nhận thức và xây dựng lối sống khoa học đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.