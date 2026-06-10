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Sức khỏe

Cứu sống hai cụ bà đột quỵ nhồi máu não nặng

D.Thu

(NLĐO) - Hai bệnh nhân 85 và 91 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não do tắc mạch máu, nguy cơ tử vong cao, đã được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời.

Hai bệnh nhân cao tuổi bị đột quỵ nhồi máu não nặng do tắc các động mạch lớn nuôi não đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park can thiệp tái thông mạch máu kịp thời, vượt qua giai đoạn nguy kịch và xuất viện.

Cứu sống hai cụ bà đột quỵ nhồi máu não nặng - Ảnh 1.

Bệnh nhân thoát nguy cơ tàn phế sau đột quỵ nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân Nguyễn Thị H. (85 tuổi, ở TPHCM), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người trái. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bà bị nhồi máu não tối cấp do tắc động mạch não giữa - một trong những mạch máu chính nuôi não.

Theo bác sĩ Lê Hưng, Trung tâm Thần kinh - Cột sống, đây là trường hợp đột quỵ nặng, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nghiêm trọng nếu không được tái thông mạch máu kịp thời. Ê-kíp bác sĩ đã thực hiện thủ thuật lấy huyết khối cơ học, khôi phục dòng máu lên não.

Sau can thiệp, tình trạng tri giác của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, do mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, suy thận mạn và viêm phổi hít, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát nguy cơ phù não, suy hô hấp và các biến chứng tim mạch.

Trong thời gian này, bệnh viện tiếp nhận thêm bệnh nhân Trần Thị Vân N. (91 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh MRI ghi nhận nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc động mạch não giữa đoạn M1, dạng tổn thương có nguy cơ tử vong và tàn phế rất cao.

Các bác sĩ tiếp tục thực hiện thủ thuật lấy huyết khối cơ học nhằm cứu phần nhu mô não còn khả năng hồi phục. Sau can thiệp, dòng máu nuôi não được tái lập, tình trạng tri giác của bệnh nhân cải thiện.

Dù xuất hiện nhiều biến chứng như viêm phổi hít, nguy cơ nhồi máu cơ tim và rối loạn đông máu, bệnh nhân được các bác sĩ đa chuyên khoa phối hợp điều trị, theo dõi sát sau can thiệp. Nhờ hồi sức tích cực, cả hai dần tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Cứu sống hai cụ bà đột quỵ nhồi máu não nặng - Ảnh 3.

Bác sĩ thực hiện một ca can thiệp mạch não cho bệnh nhân đột quỵ

Theo bác sĩ Hưng, điều trị đột quỵ ở người cao tuổi gặp nhiều thách thức do hệ mạch máu xơ cứng, nhiều bệnh nền đi kèm và khả năng hồi phục suy giảm. Nguy cơ xuất huyết não, rối loạn đông máu, suy hô hấp hoặc nhiễm trùng sau can thiệp cũng cao hơn.

"Tuy nhiên, tuổi cao hiện không còn là yếu tố cản trở việc thực hiện kỹ thuật lấy huyết khối cơ học. Điều quan trọng là người bệnh được phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện trong thời gian vàng và điều trị tại cơ sở có khả năng can thiệp đột quỵ"- bác sĩ Hưng nói.

Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người thân có các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, mất thăng bằng đột ngột hoặc lơ mơ, cần đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt để tăng cơ hội cứu sống và phục hồi chức năng.

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