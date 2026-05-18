Cứu sống người phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn, mất gần 10 lít máu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu sống người phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn, mất gần 10 lít máu

Hải Yến

(NLĐO) - Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ, bệnh nhân mất gần 10 lít máu do bánh nhau xâm lấn sâu, hệ thống mạch máu tăng sinh phức tạp ở nhiều vị trí.

Chiều 18-5, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho hay nơi đây vừa cứu sống cả mẹ và con một thai phụ bị nhau cài răng lược thể nặng nguy kịch.

Cứu sống sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng, mất gần 10 lít máu - Ảnh 1.

Khi thám sát ổ bụng, các bác sĩ nhận thấy bánh nhau xâm lấn rộng đến nhiều cơ quan vùng chậu như bàng quang, vách chậu và cổ tử cung

Bệnh nhân là chị V.T.H. (29 tuổi, quê An Giang), được Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng mang thai lần 3 ở tuần thứ 36. Thai phụ có tiền sử mổ lấy thai 2 lần, nhau tiền đạo trung tâm và được theo dõi nhau cài răng lược.

Theo bệnh sử, chị H. từng sinh mổ vào các năm 2016 và 2020 do ngôi mông, thai to và vết mổ cũ. Lần mang thai này ngoài ý muốn, trong quá trình khám thai định kỳ, thai phụ được phát hiện nhau tiền đạo từ tam cá nguyệt thứ hai.

Sau khi thai phụ nhập viện, các bác sĩ tiến hành khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả ghi nhận thai phụ bị thiếu máu, đồng thời mắc nhau cài răng lược thể nặng, bánh nhau xâm lấn bàng quang và lan sâu xuống vùng cổ tử cung.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi thám sát ổ bụng, các bác sĩ nhận thấy bánh nhau xâm lấn rộng đến nhiều cơ quan vùng chậu như bàng quang, vách chậu và cổ tử cung. Trước tình trạng phức tạp này, ê-kíp buộc phải chuyển sang phương án mổ lấy thai kết hợp cắt tử cung để đảm bảo an toàn tối đa cho thai phụ. Sau khoảng 30 phút phẫu thuật, bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, do tình trạng tăng sinh mạch máu phức tạp và lan rộng, quá trình bóc tách phải được thực hiện hết sức thận trọng tại nhiều vị trí như bàng quang, phúc mạc chậu, vách chậu, niệu quản và cổ tử cung. 

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ, lượng máu mất lên tới gần 10 lít. Tuy nhiên, nhờ chủ động dự trù các tình huống mất máu khối lượng lớn, ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức cùng toàn bộ hệ thống bệnh viện đã phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng để cứu sống ca bệnh đặc biệt phức tạp này.

Các bác sĩ cho biết mất máu khối lượng lớn trong phẫu thuật có thể khiến người bệnh đối mặt với nhiều nguy cơ như suy thận, rối loạn điện giải, rối loạn đông máu, chảy máu vết mổ, xuất huyết nội hoặc nhiễm trùng hậu phẫu.

Hiện sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không sốt, vết mổ khô, ăn uống và đi lại gần như bình thường.

Nhau cài răng lược là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm, xảy ra khi bánh nhau bám chặt và xâm lấn vào thành tử cung, không thể tự bong sau sinh. Tình trạng này có thể gây băng huyết nặng, rối loạn đông máu, thậm chí đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ, nguy cơ nhau cài răng lược tăng cao ở phụ nữ từng mổ lấy thai, nhau tiền đạo, từng nạo hút thai, sinh nhiều lần hoặc mang thai sau tuổi 35. Bệnh được chia thành 3 mức độ, trong đó thể nặng có thể xâm lấn sang bàng quang, ruột và các cơ quan lân cận.

Khoảng 90% trường hợp nhau cài răng lược phải truyền máu, nhiều ca mất máu rất lớn trong quá trình phẫu thuật. Ngoài nguy cơ tử vong mẹ, bệnh còn làm tăng nguy cơ sinh non và biến chứng nặng ở trẻ sơ sinh.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ, chỉ mổ lấy thai khi có chỉ định chuyên môn và theo dõi tại cơ sở y tế chuyên sâu nếu được chẩn đoán nhau cài răng lược.


Tin liên quan

9 trẻ em bị bỏ rơi chưa có giấy khai sinh tại Bệnh viện Từ Dũ

9 trẻ em bị bỏ rơi chưa có giấy khai sinh tại Bệnh viện Từ Dũ

(NLĐO) - 9 trẻ em bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ, trong đó có 3 trẻ trai, 6 trẻ gái, lớn nhất hơn 1 tuổi, nhỏ nhất gần 6 tháng tuổi

Xúc động dòng thư tay người bệnh cảm ơn y-bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

(NLĐO) - Đây là động lực quý giá, khẳng định tinh thần phục vụ tận tụy và chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ.

Dấu ấn một tháng “đầy bất ngờ” của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2

(NLĐO) - 1 tháng hoạt động, đã có hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, nhiều ca phẫu thuật và cấp cứu được xử trí thành công ngay tại Cần Giờ

ca phẫu thuật sản phụ cứu sống bệnh nhân nhau cài răng lược mất máu Từ Dũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo