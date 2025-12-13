HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dấu ấn một tháng “đầy bất ngờ” của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - 1 tháng hoạt động, đã có hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, nhiều ca phẫu thuật và cấp cứu được xử trí thành công ngay tại Cần Giờ

Ngày 13-12, Sở Y tế TP HCM cho biết sau hơn một tháng chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ đã từng bước vận hành ổn định, phát huy hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh, bước đầu đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực ven biển xã Cần Giờ và các vùng lân cận.

Dấu ấn một tháng hoạt động của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thăm khám cho bệnh nhi

Phẫu thuật, cấp cứu an toàn, kịp thời

Theo báo cáo của bệnh viện, trong thời gian từ ngày 10-11 đến 10-12, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, trung bình 255 lượt/ngày. Số lượt khám tăng dần qua từng tuần. Các bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, theo dõi thai kỳ bình thường, đái tháo đường... chiếm tỉ lệ cao, phản ánh đúng mô hình bệnh tật tại cộng đồng và khả năng đáp ứng chuyên môn của bệnh viện.

Trong tháng đầu hoạt động, bệnh viện đã thực hiện 12 ca phẫu thuật và 2 ca sinh thường, trong đó có nhiều kỹ thuật quan trọng như phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa, phẫu thuật kết hợp xương, mổ lấy thai, nội soi cấp cứu thai ngoài tử cung vỡ.

Đáng chú ý, nhiều ca cấp cứu và sản khoa nguy kịch đã được xử trí thành công ngay tại địa phương, giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên.

"Những kết quả này khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ luân phiên và thường trực tại bệnh viện, đồng thời cho thấy hiệu quả của mô hình liên kết nhiều chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố" - Sở Y tế nhận định

Giảm chuyển tuyến, giảm gánh nặng cho người dân

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện ghi nhận 92 ca chuyển viện, chủ yếu là những trường hợp cần can thiệp chuyên sâu hoặc kỹ thuật cận lâm sàng chưa triển khai tại cơ sở 2. Việc chuyển tuyến được thực hiện đúng chỉ định, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Từ Dũ và các bệnh viện đầu ngành như: Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Chợ Rẫy, Bình Dân, Nhi Đồng, Ung Bướu, Phạm Ngọc Thạch…

So với trước đây, số ca chuyển tuyến đã giảm đáng kể, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm rủi ro trong quá trình di chuyển của người dân khu vực biển đảo.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, mở rộng danh mục kỹ thuật, tăng cường nguồn nhân lực và kết nối chuyên môn, hướng đến mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành bệnh viện đa khoa hiện đại tại Cần Giờ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Tin liên quan

Cần Giờ: Sản phụ trẻ thoát nguy kịch nhờ can thiệp kịp thời

Cần Giờ: Sản phụ trẻ thoát nguy kịch nhờ can thiệp kịp thời

(NLĐO) - Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bác sĩ siêu âm phát hiện khối thai ngoài tử cung bên trái kèm xuất huyết nội

Vượt biển lúc nửa đêm, thai phụ kịp sinh con khỏe mạnh ở Bệnh viện Từ Dũ tại Cần Giờ

(NLĐO) - Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) Cần Giờ vừa đỡ sinh chào đón thiên thần nhỏ trong hoàn cảnh đặc biệt.

Điều không ngờ của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ sau 3 tuần vận hành

(NLĐO)-Sau 3 tuần vận hành Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, lượt bệnh tăng tối thiểu 150%, số chuyển viện tuyến trên cấp cứu giảm từ 40 ca xuống còn 3 ca.

đái tháo đường chăm sóc sức khỏe Cần Giờ sở y tế ca phẫu thuật viêm ruột thừa phẫu thuật nội soi Bệnh viện Từ Dũ viêm đường hô hấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo