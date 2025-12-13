Dấu ấn một tháng “đầy bất ngờ” của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2

Ngày 13-12, Sở Y tế TP HCM cho biết sau hơn một tháng chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ đã từng bước vận hành ổn định, phát huy hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh, bước đầu đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực ven biển xã Cần Giờ và các vùng lân cận.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thăm khám cho bệnh nhi

Phẫu thuật, cấp cứu an toàn, kịp thời

Theo báo cáo của bệnh viện, trong thời gian từ ngày 10-11 đến 10-12, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, trung bình 255 lượt/ngày. Số lượt khám tăng dần qua từng tuần. Các bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, theo dõi thai kỳ bình thường, đái tháo đường... chiếm tỉ lệ cao, phản ánh đúng mô hình bệnh tật tại cộng đồng và khả năng đáp ứng chuyên môn của bệnh viện.

Trong tháng đầu hoạt động, bệnh viện đã thực hiện 12 ca phẫu thuật và 2 ca sinh thường, trong đó có nhiều kỹ thuật quan trọng như phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa, phẫu thuật kết hợp xương, mổ lấy thai, nội soi cấp cứu thai ngoài tử cung vỡ.

Đáng chú ý, nhiều ca cấp cứu và sản khoa nguy kịch đã được xử trí thành công ngay tại địa phương, giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên.

"Những kết quả này khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ luân phiên và thường trực tại bệnh viện, đồng thời cho thấy hiệu quả của mô hình liên kết nhiều chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố" - Sở Y tế nhận định

Giảm chuyển tuyến, giảm gánh nặng cho người dân

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện ghi nhận 92 ca chuyển viện, chủ yếu là những trường hợp cần can thiệp chuyên sâu hoặc kỹ thuật cận lâm sàng chưa triển khai tại cơ sở 2. Việc chuyển tuyến được thực hiện đúng chỉ định, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Từ Dũ và các bệnh viện đầu ngành như: Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Chợ Rẫy, Bình Dân, Nhi Đồng, Ung Bướu, Phạm Ngọc Thạch…

So với trước đây, số ca chuyển tuyến đã giảm đáng kể, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm rủi ro trong quá trình di chuyển của người dân khu vực biển đảo.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, mở rộng danh mục kỹ thuật, tăng cường nguồn nhân lực và kết nối chuyên môn, hướng đến mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành bệnh viện đa khoa hiện đại tại Cần Giờ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.