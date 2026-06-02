Pháp luật

Cựu Tổng giám đốc Vicem được giảm án 2 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Gây thất thoát, lãng phí hơn 381,6 tỉ đồng, cựu Tổng giám đốc Vicem Nguyễn Ngọc Anh được giảm án từ 15 năm xuống 13 năm tù.

Sáng 2-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 9 bị cáo kháng cáo trong vụ án gây thất thoát hơn 381 tỉ đồng tại Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Gây thất thoát 381 tỉ đồng , cựu Tổng giám đốc Vicem nhận án giảm xuống 13 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà cấp phúc thẩm

Theo bản án phúc thẩm, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước và doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Tuy nhiên, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp khắc phục hậu quả hơn 119 tỉ đồng và cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm án.

Tòa xác định các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, mong muốn xây dựng trụ sở mới, không có động cơ vụ lợi cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án đã vi phạm các quy định về đấu thầu, đầu tư xây dựng và không thực hiện chủ trương cắt giảm dự án theo quy định, dẫn đến công trình dở dang, gây thất thoát đặc biệt lớn.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem) được giảm từ 15 năm xuống 13 năm tù. Bị cáo Dư Ngọc Long giảm từ 12 năm 6 tháng tù xuống 9 năm tù; Hoàng Ngọc Hiếu giảm từ 11 năm xuống 10 năm tù; Lê Văn Chung giảm từ 13 năm xuống 10 năm tù; Tạ Quang Bửu giảm từ 9 năm xuống 7 năm tù. Ngoài ra, 4 bị cáo khác được chuyển từ án tù giam sang án treo.

Theo hồ sơ vụ án, Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem được khởi công năm 2011 tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi hoàn thành phần thô và cất nóc vào năm 2015, công trình dừng thi công cho đến nay.

Cơ quan tố tụng xác định tổng vốn đã đầu tư vào dự án là 1.245 tỉ đồng nhưng công trình không thể đưa vào khai thác, sử dụng, gây thất thoát và lãng phí hơn 381,6 tỉ đồng, bao gồm chi phí lãi vay ngân hàng và lãi phát sinh từ nguồn vốn tự có của Vicem.

Trong quá trình điều tra còn xác định cựu Tổng giám đốc Vicem Nguyễn Ngọc Anh cùng một số cá nhân liên quan đã thỏa thuận trích lại 5% giá trị gói thầu thi công tường vây, cọc khoan nhồi để tạo điều kiện cho nhà thầu được thực hiện dự án.

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh lĩnh án 15 năm tù

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh lĩnh án 15 năm tù

(NLĐO)- Gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng trong quá trình xây dựng toà cao ốc, cựu Tổng giám đốc VICEM bị tuyên án 15 năm tù.

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù

(NLĐO)- Bỏ hoang toà tháp hơn 1.245 tỉ đồng hàng chục năm sau khởi công, cựu Tổng giám đốc VICEM, Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù.

Cựu Chủ tịch VICEM cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 380 tỉ đồng, sắp hầu toà

(NLĐO)- Lập dự án đầu tư không đúng thực tế gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM cùng các đồng phạm chuẩn bị hầu toà.

Vicem xi măng thất thoát lãng phí cựu Tổng giám đốc Vicem Nguyễn Ngọc Anh
