Diễn biến khó tin trên chính trường Pháp

Quyết định trên khiến nhiều người bất ngờ bởi ngày 8-10, ông Lecornu tuyên bố "nhiệm vụ của mình đã kết thúc" và rời vị trí thủ tướng Pháp.

Trong quyết định tái bổ nhiệm, Tổng thống Macron yêu cầu Thủ tướng Lecornu "thành lập chính phủ mới".

Hiện chưa rõ ông Lecornu có thể thành lập một chính phủ hoàn chỉnh hay không, song ông phải chịu sức ép lớn ngay từ đầu: Thủ tướng mới phải trình dự thảo ngân sách năm 2026 trước Quốc hội vào ngày 13-10 tới.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: AP

Thủ tướng Lecornu sau đó viết trên mạng xã hội X rằng ông chấp nhận nhiệm vụ này "vì trách nhiệm". Ông cũng cam kết "hoàn thành sứ mệnh mà tổng thống giao phó, làm mọi điều có thể nhằm trình được ngân sách trước cuối năm, đồng thời giải quyết những vấn đề hàng ngày của người dân Pháp".

"Cần chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang khiến người dân Pháp mệt mỏi và làm tổn hại hình ảnh cũng như lợi ích quốc gia" – ông nhấn mạnh.

Quyết định tái bổ nhiệm Thủ tướng Lecornu được Tổng thống Macron đưa ra sau khi tham vấn với lãnh đạo các đảng phái chính trị lớn. Trước đó, ông đã triệu tập họp tại Điện Élysée nhưng không có sự tham dự của hai đảng cực tả và cực hữu.

Điện Élysée cho biết đây là "thời khắc thể hiện tinh thần trách nhiệm tập thể".

Việc tái bổ nhiệm này được coi là bước ngoặt trong nhiệm kỳ của Tổng thống Macron, kéo dài đến năm 2027. Khi không nắm đa số trong Quốc hội và bị chỉ trích từ cả phe đối lập lẫn nội bộ, ông Macron hiện có rất ít lựa chọn để xoay chuyển tình thế.

Cuộc khủng hoảng hiện tại diễn ra vào đầu tuần khi Thủ tướng Lecornu bất ngờ từ chức, chỉ vài giờ sau khi công bố nội các mới. Động thái này khiến phe đối lập tiếp tục yêu cầu Tổng thống Macron từ chức hoặc tổ chức bầu cử sớm một lần nữa.

Rối ren bắt nguồn từ quyết định gây tranh cãi của ông Macron hồi tháng 6-2024 khi ông giải tán Quốc hội, dẫn tới cuộc bầu cử sớm nhưng kết quả dẫn tới tình trạng quốc hội treo, tức không phe nào chiếm đa số.

Thủ tướng Lecornu giờ đây phải đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là lèo lái nước Pháp trong bối cảnh chính trị chia rẽ sâu sắc và tìm cách thông qua dự thảo ngân sách năm 2026 – vốn đang là vấn đề cấp bách khi thời hạn trình lên Quốc hội chỉ còn vài ngày nữa, theo Euro News.