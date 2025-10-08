Thế khó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thế khó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Hoàng Phương

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại đang đối mặt thách thức chính trị nghiêm trọng khác sau khi ông Sébastien Lecornu bất ngờ từ chức thủ tướng ngày 6-10.

Mới làm thủ tướng gần một tháng, ông Lecornu thừa nhận không thể lãnh đạo một chính phủ thiểu số trung dung trong bối cảnh tiến trình đàm phán cho thấy các đảng đối lập đều giữ lập trường cứng rắn về ngân sách và các chính sách khác.

Thâm hụt ngân sách của Pháp hiện ở mức gần 6% GDP, gấp đôi mức giới hạn của Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, nợ công thuộc hàng cao nhất khối. Việc thông qua ngân sách "thắt lưng buộc bụng" tại Quốc hội chia rẽ như hiện nay đã khiến hai người tiền nhiệm của ông Lecornu mất chức. Bản thân ông này cũng nhanh chóng nhận ra mình khó tránh số phận tương tự.

Trong diễn biến bất ngờ tối 6-10 (giờ địa phương), Tổng thống Macron đã cho ông Lecornu thêm 48 giờ để đưa ra một kế hoạch nhằm "bảo đảm sự ổn định của đất nước". Ông Lecornu sau đó cho biết đã đồng ý "tiến hành những cuộc thảo luận cuối cùng với các lực lượng chính trị" nhằm đạt được mục tiêu nói trên và sẽ báo cáo lại Tổng thống Macron. Dù vậy, theo trang Euronews, ông Lecornu nhấn mạnh sẽ không quay lại cương vị thủ tướng ngay cả khi đàm phán thành công, qua đó cho thấy việc đảm nhận vị trí này đã trở nên khó khăn đến mức nào.

Giờ đây, Tổng thống Macron phải đối mặt với bài toán nan giải về bước đi tiếp theo khi không lựa chọn nào thật sự thuận lợi. Trước hết, nhà lãnh đạo này có thể chọn một thủ tướng khác - người thứ 6 chỉ trong chưa đầy 2 năm. 

Về lý thuyết, ông Macron có thể thử lại với một người thuộc liên minh trung dung của mình nhưng việc ông Lecornu nhanh chóng từ chức cho thấy giới hạn của cách tiếp cận này. Bất kỳ chính phủ nào được lãnh đạo bởi người phe ông Macron đều có nguy cơ đối mặt sự phản đối tương tự từ các đảng phái khác.

Thế khó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và ông Sébastien Lecornu - người vừa từ chức thủ tướngẢnh: AP

Ngoài ra, ông Macron có thể tìm kiếm người bên ngoài phe của mình. Ứng viên này có thể là một nhân vật ôn hòa từ phe đối lập hoặc thậm chí là một nhà kỹ trị được xem là trung lập hơn. Tuy nhiên, phương án này tiềm ẩn rủi ro lớn. Nếu chọn một người thuộc phe cánh tả, ông Macron có thể sẽ phải nhượng bộ trong các cải cách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cải tổ hưu trí gây tranh cãi. 

Trong khi đó, nếu chọn người thuộc phe cánh hữu, ông có nguy cơ khiến phe cánh tả xa lánh và đối mặt nhiều cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hơn. Tình hình càng thêm khó vì chức thủ tướng hiện bị xem là vị trí "rủi ro cao" và không có nhiều chính trị gia muốn nhận công việc đó do sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Lựa chọn tiếp theo là giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lập pháp mới. Tuy nhiên, bầu cử mới nhiều khả năng vẫn dẫn đến tình trạng Quốc hội "treo" như hiện nay, bị chia thành 3 khối chính: liên minh trung dung của Tổng thống Macron, liên minh cánh tả và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (National Rally). 

Thậm chí, phe cực hữu hoặc phe cánh tả còn có thể mạnh thêm. Giới quan sát đánh giá việc tiến hành cuộc bầu cử năm 2024 là tính toán sai lầm và Tổng thống Macron thời gian qua không muốn mạo hiểm làm điều này lần nữa. Tuy nhiên, nếu tình trạng bế tắc kéo dài và ngân sách vẫn không được thông qua, áp lực buộc ông có bước đi như thế sẽ ngày một tăng.

Một kịch bản khác là ông Macron từ chức - điều mà một số người của phe đối lập đang kêu gọi. Nếu chuyện này xảy ra, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng từ 20 đến 50 ngày. Tuy nhiên, kịch bản này được xem là khó xảy ra, nhất là khi ông Macron nhiều lần cam kết sẽ làm hết nhiệm kỳ vào năm 2027. 

Tin liên quan

Thủ tướng Pháp từ chức sau 27 ngày, có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử

(NLĐO) – Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhậm chức chưa đầy 1 tháng đã từ chức, chỉ vài giờ sau khi bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của nội các.

CLIP: Tổng thống Pháp Macron bị kẹt xe ở New York, gọi điện cho ông Donald Trump

(NLĐO) - Đoàn xe chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị chặn lại để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New York.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận án tù 5 năm

(NLĐO) – Tòa án ở Paris tuyên án cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 5 năm tù và bất ngờ tuyên bố ông sẽ bị giam giữ ngay cả khi kháng cáo.

Pháp Thủ tướng tổng thống emmanuel macron
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo