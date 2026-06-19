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World Cup 2026

Czech bị Nam Phi chia điểm, vẫn chưa biết thắng

Quốc An

(NLĐO) - Trong trận đấu khuya 18-6 và rạng sáng 19-6, Czech sớm mở tỉ số trước Nam Phi nhưng lại để đối thủ gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2.



CH Czech dứt điểm hiệu quả, Nam Phi bế tắc dù cầm bóng vượt trội

Ở hiệp đấu đầu tiên, đại diện châu Âu nhập cuộc đầy tốc độ và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 6. Từ pha tạt bóng của Adam Hlozek bên cánh phải, hàng thủ Nam Phi xử lý lúng túng để Michal Sadilek dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn.

Sau bàn thua, Nam Phi nỗ lực đẩy cao đội hình và giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, các cơ hội của Maseko, Appollis hay Mokoena đều thiếu chính xác. Ngay cả tình huống ngon ăn nhất ở phút bù giờ, khi thủ môn Kovar bắt bóng không dính, đội bóng châu Phi cũng không thể tận dụng.

Czech bị Nam Phi chia điểm - Ảnh 1.

Thống kê cho thấy sự khác biệt nằm ở hiệu quả. Dù chỉ cầm bóng 39%, CH Czech tạo ra 3 cơ hội lớn và đạt xG 0,82, vượt xa mức 0,26 của Nam Phi. Đại diện châu Âu chủ động nhường thế trận nhưng luôn nguy hiểm trong các pha phản công.

Sau 45 phút đầu tiên, Nam Phi kiểm soát bóng tới 63% trong hiệp 1, nhưng vẫn phải bước vào giờ nghỉ với bất lợi bị dẫn 0-1 trước CH Czech.

CH Czech sớm giảm nhịp, để đối thủ ép sân và thua đau bởi quả 11 m

Trong hiệp còn lại, CH Czech tưởng chừng sẽ bảo toàn lợi thế mong manh sau hơn 80 phút thi đấu đầy kỷ luật, nhưng một khoảnh khắc thiếu tập trung đã khiến đại diện châu Âu phải trả giá.

Czech bị Nam Phi chia điểm - Ảnh 2.

Với lợi thế dẫn bàn, CH Czech tiếp tục là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Schick sớm thử tài thủ môn Williams bằng một pha đánh đầu chính xác, trước khi Krejci và Sadilek liên tiếp uy hiếp khung thành Nam Phi từ các tình huống cố định và sút xa.

Dù chỉ kiểm soát bóng 39%, đội bóng châu Âu vẫn khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn nhờ lối chơi trực diện và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Trong phần lớn thời gian hiệp hai, Nam Phi cầm bóng tới 61% nhưng bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự áo đỏ.

Cũng trong nửa cuối hiệp đấu, Czech lại bất ngờ thể hiện một bộ mặt bạc nhược. chủ động nhường thế trận dù là đại diện đến từ nền bóng đá châu Âu.



Khi thế trận đang dần trôi về những phút cuối, bước ngoặt xuất hiện ở phút 81. Pavel Sulc để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá cho Nam Phi.


Czech bị Nam Phi chia điểm - Ảnh 3.

Trên chấm 11 m, Teboho Mokoena lạnh lùng đánh lừa thủ môn Kovar, ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 83.

Sau quãng thời gian dài bế tắc, đại diện châu Phi cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng quý giá. 

Bàn thắng giúp Nam Phi chơi hưng phấn trong những phút cuối. Mofokeng suýt tạo nên màn lội ngược dòng với cú sút hiểm hóc ở phút 88 nhưng Kovar đã cứu thua xuất sắc. 

Đến thời gian bù giờ, Moriba lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm không trúng tâm bóng dù trước mặt chỉ còn khung thành.

Chỉ đến những phút bù giờ cuối cùng, khi cả hai đội cùng dâng cao đội hình để tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm, trận đấu mới thực sự trở nên nghẹt thở với hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Sau 90 phút đầy căng thẳng, Nam Phi giành lại 1 điểm quý giá nhờ quả phạt đền của Mokoena. Với kết quả này, hai đội có cùng 1 điểm và vẫn còn níu kéo cơ hội đi tiếp.

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