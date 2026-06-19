Czech bị Nam Phi chia điểm, vẫn chưa biết thắng









CH Czech dứt điểm hiệu quả, Nam Phi bế tắc dù cầm bóng vượt trội

Ở hiệp đấu đầu tiên, đại diện châu Âu nhập cuộc đầy tốc độ và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 6. Từ pha tạt bóng của Adam Hlozek bên cánh phải, hàng thủ Nam Phi xử lý lúng túng để Michal Sadilek dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn.

Sau bàn thua, Nam Phi nỗ lực đẩy cao đội hình và giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, các cơ hội của Maseko, Appollis hay Mokoena đều thiếu chính xác. Ngay cả tình huống ngon ăn nhất ở phút bù giờ, khi thủ môn Kovar bắt bóng không dính, đội bóng châu Phi cũng không thể tận dụng.

Thống kê cho thấy sự khác biệt nằm ở hiệu quả. Dù chỉ cầm bóng 39%, CH Czech tạo ra 3 cơ hội lớn và đạt xG 0,82, vượt xa mức 0,26 của Nam Phi. Đại diện châu Âu chủ động nhường thế trận nhưng luôn nguy hiểm trong các pha phản công.

Sau 45 phút đầu tiên, Nam Phi kiểm soát bóng tới 63% trong hiệp 1, nhưng vẫn phải bước vào giờ nghỉ với bất lợi bị dẫn 0-1 trước CH Czech.

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