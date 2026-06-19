Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (19-6): Tâm điểm Mexico và Hàn Quốc

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (19-6), lúc 2 giờ sáng, Thụy Sĩ gặp Bosnia và Herzegovina. Dù được đánh giá cao hơn, Thụy Sĩ được dự báo sẽ trải qua 90 phút không dễ dàng trước Bosnia và Herzegovina ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026.

Cả hai đội đều bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân dù là những bên mở tỉ số trước. Vì vậy, màn đối đầu này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thất bại có thể khiến cơ hội đi tiếp bị thu hẹp đáng kể.

Tiếp đó, vào lúc 5 giờ, chủ nhà Canada đối đầu Qatar. Sau lượt trận ra quân của bảng B, Canada, Qatar, Bosnia và Herzegovina và Thụy Sĩ đều có 1 điểm. Vì vậy, đội giành chiến thắng ở lượt trận này nhiều khả năng sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng knock-out. Với tương quan lực lượng khá cân bằng, các trận đấu ở bảng đấu này được dự báo khó lường.

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay là cuộc chạm trán giữa Mexico và Hàn Quốc lúc 8 giờ ngày 19-6.

Cả Mexico lẫn Hàn Quốc đều thắng trận ra quân. Đội giành trọn 3 điểm ở màn so tài này sẽ đoạt vé vào vòng knock-out. Dù được đánh giá nhỉnh hơn, Mexico được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đại diện châu Á.

Các trận đấu này đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.