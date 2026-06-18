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World Cup 2026

Uzbekistan có bàn lịch sử, nỗ lực bất thành trước Colombia ở World Cup

Quốc An - Ảnh: AP

(NLĐO) - Trận ra quân của đại diện châu Á, Uzbekistan gặp Colombia đã không thể tạo nên bất ngờ cho bảng K dù ghi được 1 bàn lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Trong trận ra quân gặp Uzbekistan sáng 18-6, James Rodriguez không để lại nhiều dấu ấn và phải rời sân ở hiệp 2. Trong khi đó, Luis Diaz trở thành đầu tàu trên hàng công Colombia khi góp dấu giày vào 2 trong 3 bàn thắng của đại diện Nam Mỹ.

Colombia vất vả mở tỉ số

Trong hiệp đấu đầu tiên đầy nỗ lực của Uzbekistan, Colombia vẫn biết cách tạo khác biệt để tạm dẫn 1-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Luis Diaz.

Ở hiệp đấu này, Uzbekistan nhập cuộc đầy tự tin, gây nhiều khó khăn cho đại diện Nam Mỹ bằng lối chơi giàu năng lượng.

Tuyển thủ Colombia, Mojica thậm chí đã phải nhận thẻ vàng từ sớm sau pha phạm lỗi với Fayzullayev ở phút 7. Dù vậy, Uzbekistan càng chơi càng lép vế trước sức ép từ đại diện Nam Mỹ. Colombia kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1 với tỷ lệ cầm bóng lên tới 72%, tung ra 7 pha dứt điểm so với chỉ 1 của đối thủ.

Phút 17, Arias suýt mở tỉ số với cú sút chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi Luis Diaz đưa bóng dội cột ở phút 32.

Uzbekistan có bàn lịch sử, nỗ lực bất thành trước Colombia ở World Cup - Ảnh 1.


Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Colombia cuối cùng cũng khai thông bế tắc ở phút 41. Luis Diaz tung đường chọc khe đẳng cấp để Munoz băng xuống dứt điểm một chạm tinh tế, đánh bại thủ môn Yusupov.

Bàn thắng này là phần thưởng xứng đáng cho thế trận lấn lướt của Colombia trong phần lớn hiệp một. Trong khi đó, Uzbekistan chơi đầy quyết tâm nhưng chưa tạo được nhiều cơ hội rõ rệt cho Shomurodov trên hàng công.

Uzbekistan nỗ lực, Diaz toả sáng mang về chiến thắng cho đại diện Nam Mỹ

Trong hiệp hai, thế trận diễn ra hấp dẫn hơn hẳn khi Uzbekistan bất ngờ tìm được bàn gỡ, nhưng Colombia nhanh chóng đáp trả bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Luis Diaz để tái lập lợi thế dẫn bàn. 

Sau giờ nghỉ, Uzbekistan nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng những pha triển khai tấn công của đoàn quân HLV Fabio Cannavaro thiếu sự sắc bén cần thiết.

Bất ngờ xảy ra ở phút 60 khi Khamdamov căng ngang thuận lợi từ cánh trái. Sau cú vô lê của Shomurodov khiến thủ môn Vargas xử lý không dứt khoát, Fayzullaev có mặt đúng lúc đánh đầu cận thành, quân bình tỉ số 1-1 cho Uzbekistan.

Uzbekistan có bàn lịch sử, nỗ lực bất thành trước Colombia ở World Cup - Ảnh 2.

Tuy nhiên, niềm vui của đại diện châu Á chỉ kéo dài 4 phút. Từ pha cướp bóng thành công của Puerta, Colombia tổ chức phản công nhanh trước khi Diaz tung cú dứt điểm một chạm đầy uy lực trong vòng cấm. Dù Yusupov chạm được tay vào bóng, thủ thành Uzbekistan vẫn không thể ngăn bóng lăn qua vạch vôi, giúp Colombia dẫn lại 2-1.

Khoảng thời gian sau đó, Colombia tiếp tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong nỗ lực kết liễu trận đấu nhưng đều bất thành.

Uzbekistan có bàn lịch sử, nỗ lực bất thành trước Colombia ở World Cup - Ảnh 3.

Giữa nỗ lực tìm về 1 điểm trước Colombia, Uzbekistan nhận bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ cuối cùng

Trong khi đó, Uzbekistan liên tục vùng lên, vây hãm cầu môn đại diện Nam Mỹ, khi những Dostonbek, Akmal thử vận may cùng các tình huống cố định thấp nên các cơ hội gỡ hoà.

Dù vậy, khép lại 8 phút bù giờ, mành lưới của Colombia vẫn được giữ vững. Ngay phút bù giờ cuối cùng, từ đường phản công ở cánh phải, Cucho nỗ lực tìm khoảng trống và tạt vào trung lộ cho Jaminton ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

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