World Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên

Bất ngờ lớn nhất thuộc về Tây Ban Nha

Một trong những bất ngờ lớn nhất thuộc về Tây Ban Nha. Nhà đương kim vô địch châu Âu tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo trước tân binh Cape Verde nhưng vẫn phải chấp nhận tỉ số hòa không bàn thắng.

Hàng công Tây Ban Nha (phải) hoàn toàn bất lực trước tân binh Cape Verde

Thầy trò HLV Luis de la Fuente duy trì quyền kiểm soát bóng và tạo sức ép quen thuộc, song việc thiếu 2 tiền đạo cánh Nico Williams và Lamine Yamal ngay từ đầu trận khiến khả năng tạo đột biến giảm đáng kể. Dù vậy, đây chưa hẳn là tín hiệu quá tiêu cực bởi màn trình diễn xuất thần của thủ thành Vozinha phía Cape Verde cũng góp phần quyết định kết quả trận ra quân của "La Roja".

Trái ngược với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha để lại nhiều nỗi lo hơn. Sau bàn mở tỉ số của Joao Neves, "Selecao châu Âu" vẫn làm chủ thế trận nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm như kỳ vọng.

Theo thống kê, thầy trò HLV Roberto Martinez không tung ra được bất cứ cú sút trúng đích nào sau pha dứt điểm thành bàn của Neves. Hàng công bế tắc, hàng thủ lại mất tập trung giúp CHDC Congo gỡ hòa trước giờ nghỉ.

Đặc biệt, đội trưởng Cristiano Ronaldo có một ngày thi đấu hoàn toàn mờ nhạt, nâng chuỗi trận "tịt ngòi" liên tiếp tại World Cup và Euro lên con số 10.

Đức có màn thị uy sức mạnh

Ở chiều ngược lại, Đức có màn thị uy sức mạnh trước tân binh Curacao. Dù bất ngờ để đội bóng đến từ châu Mỹ ghi bàn ở phút 21 nhưng đoàn quân HLV Julian Nagelsmann đã thể hiện trình độ vượt trội bằng lối chơi giàu tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Chiến thắng 7-1 của "cỗ xe tăng" cũng là trận đấu có kết quả cách biệt nhất lượt trận đầu tiên của World Cup 2026, giúp Đức vượt Brazil để trở thành nền bóng đá ghi nhiều bàn thắng nhất đấu trường thế giới.

Ronaldo (trái) gây thất vọng lớn trong ngày mở màn chiến dịch World Cup 2026

Ứng viên vô địch Pháp cũng không mất quá nhiều sức vượt qua đương kim á quân châu Phi Senegal ở trận mở màn bảng I. Kylian Mbappe tiếp tục cho thấy cái duyên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù khá chật vật trong khoảng thời gian cuối mùa vừa qua ở Real Madrid do chấn thương, chân sút sinh năm 1998 kịp lấy lại phong độ và lập cú đúp ở ngày ra quân của tuyển Pháp.

Thế nhưng, người đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận Pháp - Senegal là tiền đạo cánh Michael Olise. Sau hiệp 1 chỉ tung ra được 1 cú sút, thầy trò HLV Didier Deschamps đã kéo Olise xuống vị trí tiền vệ trung tâm và lối chơi tấn công của "Les Bleus" khởi sắc rõ rệt. Đường chuyền của cầu thủ Bayern Munich đã giúp Mbappe khai thông thế bế tắc ở phút 66 và từ đó Pháp lấn lướt giành chiến thắng 3-1.

Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Argentina là 1 trong 2 đại diện Nam Mỹ duy nhất thắng trận ra quân (đội còn lại là Colombia).

Quan trọng hơn, 3 bàn thắng của "Albicelestes" trước Algeria đều được ghi bởi Lionel Messi. Màn trình diễn chói sáng của "El Pulga" làm lu mờ cả cú đúp của Mbappe lẫn Erling Haaland ở các trận đấu sớm cùng ngày.

Messi san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup của Miroslav Klose

Mỹ là đội gây ấn tượng nhất

Tuyển Anh đã thành công vượt qua những nghi ngờ của giới chuyên môn khi HLV Thomas Tuchel thẳng tay gạch tên hàng loạt "công thần" trong danh sách cầu thủ dự World Cup 2026. Trước đội xếp hạng 3 kỳ trước là Croatia, "Tam sư" bùng nổ nhờ hiệu suất ghi bàn ổn định của Harry Kane. Jude Bellingham cũng dần tìm lại phong độ sau mùa giải tương đối sa sút cùng Real Madrid.

Chủ nhà Mỹ ra quân tưng bừng với chiến thắng đậm trước Paraguay

Ở nhóm đồng chủ nhà, Mỹ là đội gây ấn tượng nhất với chiến thắng đậm 4-1 trước Paraguay, đại diện vốn nổi tiếng với hàng phòng ngự chắc chắn ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. Dưới thời HLV Mauricio Pochettino, đội bóng xứ cờ hoa chú trọng pressing tầm cao, kiểm soát thế trận và liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa. Những đại diện có lối chơi như vậy thường tiến khá sâu tại các kỳ World Cup.

"Cơn lốc màu da cam" khởi đầu đầy hứa hẹn trước Nhật Bản nhưng Koeman đã chuyển Hà Lan sang thế phòng ngự cực kỳ bảo thủ. Kết quả, họ để "Samurai xanh" 2 lần gỡ hòa và chấp nhận chia điểm ngày mở màn World Cup 2026.

Brazil (phải) vẫn đang chật vật tìm lại vinh quang của nền bóng đá giàu truyền thống nhất World Cup

Còn những "vũ công Samba" thật sự gặp khó trước hàng phòng ngự kỷ luật của Morocco. Lựa chọn Casemiro và Bruno Guimarães ở khu vực giữa sân của Ancelotti khiến Brazil thi đấu thiếu kết nối và gần như không cách nào luân chuyển bóng lên phía trên cho Vinicius Junior và Raphinha. Rất may, khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo Real Madrid đã giữ lại 1 điểm cho Brazil trước nhà đương kim vô địch châu Phi.

Bên cạnh các cầu thủ, nhiều HLV cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Ronald Koeman của Hà Lan và Carlo Ancelotti của Brazil đều đối mặt với nhiều dấu hỏi sau các quyết định chiến thuật chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.



