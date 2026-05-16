Thể thao

Đá 1 trận cả mùa, Lukaku vẫn có suất tham dự World Cup 2026

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Tuyển Bỉ không triệu tập Yannick Carrasco, Romeo Lavia hay Matz Sels nhưng hàng công Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Jeremy Doku sẽ có mặt ở World Cup

HLV Rudi Garcia chính thức điền tên tiền đạo Romelu Lukaku vào danh sách tuyển Bỉ dù chân sút sắp bước sang tuổi 33 này mới chỉ thi đấu đúng một trận bóng đá đỉnh cao mùa này, hay nói đúng hơn, vỏn vẹn 60 phút. 

Lukaku chưa đá chính trận nào cho Napoli mùa này, ngoài bảy lần vào sân từ ghế dự bị và ghi một bàn trong trận gặp Hellas Verona hồi tháng 2-2026.

Đá 1 trận cả mùa, Lukaku vẫn có suất tham dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Lukaku là canh bạc mạo hiểm của HLV Rudi Garcia

Hai tháng gần đây, anh trở về Bỉ để điều trị chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, vị thế chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử "Quỷ đỏ" của Lukaku khiến ông thầy người Pháp đưa ra quyết định khá mạo hiểm. Tại World Cup 2026, Bỉ nằm chung bảng G cùng Ai Cập, Iran và New Zealand.

Lukaku đã ghi 89 bàn cho tuyển Bỉ, nhưng lần gần nhất trong tổng số 124 trận khoác áo đội tuyển là chiến thắng 4-3 trước tuyển Xứ Wales tại vòng loại World Cup hồi tháng 6 năm ngoái.

Để tăng cường phương án dự phòng, Garcia triệu tập tài năng trẻ Matias Fernandez-Pardo sau khi cầu thủ này cam kết tương lai quốc tế với tuyển Bỉ hồi đầu tuần.

Đá 1 trận cả mùa, Lukaku vẫn có suất tham dự World Cup 2026 - Ảnh 2.

Bảng đấu của Bỉ tại World Cup 2026

Pardo. 21 tuổi, sinh tại Brussels trong gia đình có cha người Ý và mẹ mang quốc tịch Tây Ban Nha. Fernandez-Pardo từng khoác áo các đội trẻ Bỉ nhưng năm 2024 lại chọn thi đấu cho tuyển trẻ Tây Ban Nha rồi lại từ chối cơ hội tập trung cùng đội tuyển U20 Tây Ban Nha. Anh có mùa giải ấn tượng cùng Lille OSC và được chọn thay cho Lois Openda, người không được thi đấu thường xuyên tại Juventus FC mùa này.

Danh sách tuyển Bỉ:

Thủ môn: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Hậu vệ: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Tiền đạo: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

