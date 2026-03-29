Bỉ phô diễn sức mạnh, thắng nghiền ép đồng chủ nhà World Cup

Được kỳ vọng tạo đà tâm lý trước thềm World Cup, tuyển Mỹ nhập cuộc đầy quyết tâm khi tiếp đón một Bỉ giàu sức mạnh. Tuy nhiên, chính đội khách mới là những người chiếm lĩnh thế trận trong những phút đầu. Alexis Saelemaekers sớm có cơ hội ghi bàn nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác trong vòng cấm.



Tuyển chủ nhà Mỹ khởi đầu ấn tượng

Sau liên tiếp các tình huống thoát thua, Mỹ dần lấy lại sự tự tin và tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên. Weston McKennie có cơ hội cận thành, song không thể thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Senne Lammens. Dẫu vậy, tiền vệ này đã chuộc lỗi ở phút 28, khi bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Antonee Robinson, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, Bỉ gia tăng sức ép và liên tiếp tạo ra sóng gió. Nỗ lực của họ được đền đáp ngay trước giờ nghỉ khi Zeno Debast tung cú sút xa đẹp mắt, quân bình tỉ số 1-1.

Christian Pulisic bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn. Mỹ có cơ hội tái lập lợi thế nhưng Christian Pulisic lại dứt điểm thiếu chuẩn xác ở cự ly gần. Ngay lập tức, họ phải trả giá. Phút 53, Saelemaekers kiến tạo thuận lợi để Amadou Onana dứt điểm gọn gàng, đưa Bỉ vượt lên.

Đội khách càng chơi càng hưng phấn. Sau khi Jeremy Doku buộc thủ thành Matt Turner trổ tài cứu thua, Bỉ được hưởng phạt đền vì tình huống để bóng chạm tay của Tim Ream. Trên chấm 11m, Charles de Ketelaere lạnh lùng nâng tỉ số lên 3-1.

Bỉ liên tiếp ghi bàn trong hiệp hai

Trong thế trận áp đảo, HLV Rudi Garcia thực hiện nhiều thay đổi nhân sự nhằm duy trì sức ép lên đội chủ nhà. Một trong số các cầu thủ vào thay người, Dodi Lukebakio, nhanh chóng tạo dấu ấn với cú cứa lòng đẹp mắt nâng tỉ số lên 4-1 ở phút 68.

Dodi Lukebakio có cú đúp vào lưới tuyển Mỹ dù chỉ vào sân từ ghế dự bị

Chưa dừng lại ở đó, Lukebakio hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống bóng bật ra, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của hàng công Bỉ.

Chủ nhà World Cup thua sốc trước đại diện châu Âu

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Mỹ có thêm bàn danh dự nhờ công Patrick Agyemang sau sai lầm của Youri Tielemans. Thất bại 2-5 ngay trên sân nhà là cú sốc lớn với thầy trò HLV Mauricio Pochettino, đồng thời cho thấy họ còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HLV Pochettino còn nhiều việc phải làm cùng tuyển Mỹ trước World Cup