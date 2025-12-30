HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đã có nhiên liệu cho xe buýt chạy khí tại TPHCM

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Hơn 500 xe buýt chạy khí CNG sẽ tiếp tục có nhiên liệu hoạt động bình thường khi hợp đồng cung cấp khí được gia hạn vào giờ chót

Tối 30-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Sở Công Thương TPHCM xác nhận đã có lối ra vụ hơn 500 xe buýt công cộng tại TPHCM chạy bằng khí CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026. 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, các bên đã tiếp tục đàm phán về các điều kiện của hợp đồng và đạt được sự thống nhất sẽ tiếp tục duy trì như hiện tại, không xảy ra tình trạng gián đoạn, ngay cả khi qua thời điểm năm mới 2026.

Sở Công Thương TPHCM đã phối hợp với các bên và tìm kiếm nhiều phương án dự phòng khác nhau, với mục tiêu không làm đứt gãy chuỗi cung ứng để đảm bảo việc cung cấp khí trên địa bàn.

Thông tin từ Sở Công Thương TPHCM cho biết trên địa bàn có 3 trạm nạp khí CNG cho phương tiện vận tải công cộng.

Đàm phán thành công vụ 500 xe buýt chạy khí CNG tại TPHCM trước thời điểm 2026 - Ảnh 3.

Xe buýt chạy khí thân thiện với môi trường - Ảnh CTV NLĐ

Trong đó, 2 trạm thuộc sở hữu Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam, 1 trạm thuộc sở hữu Công ty CP khí CNG Việt Nam. Các trạm này phục vụ cho 510 xe buýt sử dụng khí nén CNG hoạt động trên 18 tuyến xe buýt có trợ giá.

Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp sử dụng khí CNG phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản xuất. Nguồn cung cấp khí CNG cho các đơn vị này chủ yếu được mua từ Công ty CP phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D).

Trước đó, ngày 18-12-2025, PV GAS D có văn bản thông báo ngừng cung cấp khí thiên nhiên để sản xuất CNG cho Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam, kể từ ngày 1-1-2026.

Quyết định này khiến doanh nghiệp và khách hàng CNG của Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam bao gồm hơn 500 xe buýt công cộng tại TPHCM cùng hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp đang sử dụng CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026.

Tin liên quan

PV GAS chủ động nguồn khí, tiếp sức tăng trưởng

PV GAS chủ động nguồn khí, tiếp sức tăng trưởng

(NLĐO) - PV GAS đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn khí ổn định cho nền kinh tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo

Vụ gần 500 xe buýt TPHCM có thể ngừng hoạt động vì thiếu khí: Doanh nghiệp nói gì?

(NLĐO) - PV GAS hiện là đơn vị duy nhất nắm giữ nguồn khí và quyết định việc bán khí cho các đơn vị trên thị trường.

Gần 500 xe buýt TPHCM có thể ngừng hoạt động vì thiếu khí, Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo

(NLĐO) - Theo một số đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, cơ quan này đang yêu cầu PV GAS và các doanh nghiệp liên quan báo cáo tổng thể về vụ việc trên.

xe buýt ngừng hoạt động khí CNG 500 xe buýt 500 xe bus chạy khí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo