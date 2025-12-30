Tối 30-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Sở Công Thương TPHCM xác nhận đã có lối ra vụ hơn 500 xe buýt công cộng tại TPHCM chạy bằng khí CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, các bên đã tiếp tục đàm phán về các điều kiện của hợp đồng và đạt được sự thống nhất sẽ tiếp tục duy trì như hiện tại, không xảy ra tình trạng gián đoạn, ngay cả khi qua thời điểm năm mới 2026.

Sở Công Thương TPHCM đã phối hợp với các bên và tìm kiếm nhiều phương án dự phòng khác nhau, với mục tiêu không làm đứt gãy chuỗi cung ứng để đảm bảo việc cung cấp khí trên địa bàn.

Thông tin từ Sở Công Thương TPHCM cho biết trên địa bàn có 3 trạm nạp khí CNG cho phương tiện vận tải công cộng.

Xe buýt chạy khí thân thiện với môi trường - Ảnh CTV NLĐ

Trong đó, 2 trạm thuộc sở hữu Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam, 1 trạm thuộc sở hữu Công ty CP khí CNG Việt Nam. Các trạm này phục vụ cho 510 xe buýt sử dụng khí nén CNG hoạt động trên 18 tuyến xe buýt có trợ giá.

Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp sử dụng khí CNG phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản xuất. Nguồn cung cấp khí CNG cho các đơn vị này chủ yếu được mua từ Công ty CP phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D).

Trước đó, ngày 18-12-2025, PV GAS D có văn bản thông báo ngừng cung cấp khí thiên nhiên để sản xuất CNG cho Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam, kể từ ngày 1-1-2026.

Quyết định này khiến doanh nghiệp và khách hàng CNG của Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam bao gồm hơn 500 xe buýt công cộng tại TPHCM cùng hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp đang sử dụng CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026.