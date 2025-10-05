HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Lạt rộn ràng trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đoàn rước đèn trung thu không lồ quanh các tuyến đường trung tâm Đà Lạt tạo nên không khí sôi động và hào hứng cho người dân và du khách.

CLIP: Rước đèn trung thu khổng lồ quanh trung tâm Đà Lạt

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 1.

Tối 5-10 (nhằm 14-8 âm lịch), tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt diễn ra chương trình rước đèn trung thu khổng lồ.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 2.
Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 3.

Do năm nay là năm Ất Tỵ âm lịch nên đa số các mô hình được lấy ý tưởng từ linh vật rắn. Ngoài ra còn có các mô hình đèn rồng, minion, labubu, voi cùng sự tham gia của nhiều đoàn lân sư rồng tạo nên không khí sôi động.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 4.

Từ chiều, hàng vạn người đã tập trung về Quảng trường Lâm Viên để đón chờ và sẵn sàng hòa mình vào đoàn rước đèn trung thu khổng lồ.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 5.

Hoạt động này do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Greenhills thực hiện với sự chấp thuận của cơ quan chức năng địa phương. Đến khoảng 18 giờ, đoàn rước đèn trung thu bắt đầu di chuyển từ Quảng trường Lâm Viên ra đường Trần Quốc Toản - hồ Xuân Hương dưới sự hò reo phấn khích của mọi người.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Đình Quân Quy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Greenhills, cho biết số lượng đèn trung thu gồm 2 mô hình rồng dài 13 m, 15 mô hình rắn cùng các con vật khác có kích thước từ 3 đến 12 m và nhiều đoàn lân sư rồng.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 7.

Lộ trình đoàn rước đèn đi từ Quảng trường Lâm Viên - Trần Quốc Toản ven hồ Xuân Hương - cầu Ông Đạo - khu Hòa Bình. Tại Quảng trường Lâm Viên và khu Hòa Bình, đoàn rước dừng lại biểu diễn và để cho mọi người chụp ảnh lưu niệm.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 8.

Mô hình đèn rắn dài 12 m được trang trí bắt mắt do nhân viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Greenhills vận hành quanh trung tâm Đà Lạt.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 9.

Trên đường đi, mô hình rắn nhiều lần phun nước tạo nên sự phấn khích cho người dân và du khách đứng theo dõi hai bên đường.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 10.

Đoàn rước đèn đi trên đường Trần Quốc Toản ven hồ Xuân Hương để hướng về khu Hòa Bình.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 11.
Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 12.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đánh giá việc tổ chức Tết Trung thu tại cộng đồng dân cư của doanh nghiệp là hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh, kết nối giữa cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 13.

Đoàn rước đèn trung thu khổng lồ đi qua cầu Ông Đạo với sự tham gia của hàng ngàn người.

Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 14.
Đà Lạt sôi động trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ - Ảnh 15.

Trong đêm, hàng vạn người dân và du khách ở Đà Lạt đã đổ ra đường theo dõi đoàn rước đèn trung thu khổng lồ. Theo anh Nguyễn Đình Quân Quy, sau đêm nay, các mô hình đèn và đoàn lân sư rồng sẽ di chuyển sang khu vực TP Gia Nghĩa (cũ) để phục vụ người dân nơi này.

