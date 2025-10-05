Đà Lạt rộn ràng trong đêm rước đèn trung thu khổng lồ

CLIP: Rước đèn trung thu khổng lồ quanh trung tâm Đà Lạt
Do năm nay là năm Ất Tỵ âm lịch nên đa số các mô hình được lấy ý tưởng từ linh vật rắn. Ngoài ra còn có các mô hình đèn rồng, minion, labubu, voi cùng sự tham gia của nhiều đoàn lân sư rồng tạo nên không khí sôi động.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đánh giá việc tổ chức Tết Trung thu tại cộng đồng dân cư của doanh nghiệp là hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh, kết nối giữa cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.
Trong đêm, hàng vạn người dân và du khách ở Đà Lạt đã đổ ra đường theo dõi đoàn rước đèn trung thu khổng lồ. Theo anh Nguyễn Đình Quân Quy, sau đêm nay, các mô hình đèn và đoàn lân sư rồng sẽ di chuyển sang khu vực TP Gia Nghĩa (cũ) để phục vụ người dân nơi này.
