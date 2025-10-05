Một sự kiện hoành tráng sắp diễn ra ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Ngày 5-10, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã có văn bản chấp thuận, giao nhiều sở ngành phối hợp với Công ty TNHH Da Hea International tổ chức chuỗi sự kiện 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat 2025 trong thời gian từ ngày 7-11 đến 9-11 tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Chương trình ca nhạc miễn phí trong sự kiện 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat 2025 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo Công ty Công ty TNHH Da Hea International, đây là sự kiện giao lưu hoạt động kinh tế, văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Điểm nhấn của 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat là loạt chương trình trải nghiệm dành cho giới trẻ, khách du lịch và người dân địa phương.

Các hoạt động gồm: hội chợ thương mại Việt – Hàn; giao lưu Flashmob sôi động; biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt - Hàn; trình diễn thời trang Hanbok và áo dài; cuộc thi ẩm thực truyền thống Hàn - Việt.

Theo ban tổ chức, đặc biệt trong đêm khai mạc vào 7-11 sẽ có chương trình giao lưu âm nhạc, do các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc tham gia biểu diễn và hoàn toàn miễn phí tại Quảng trường Lâm Viên.

Ban tổ chức sự kiện khẳng định đây là dịp để quảng bá hình ảnh, văn hóa cũng như tạo cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc; thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác thương mại giữa hai nước; tạo sân chơi để người dân và du khách ở Đà Lạt trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.

Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch được du khách Hàn Quốc ưa chuộng, chiếm khoảng 60% du khách quốc tế đến với địa phương. Ban tổ chức sự kiện kỳ vọng các chương trình sắp tới sẽ thu hút được 45.000 người tham dự, qua đó tạo thêm động lực cho du lịch, văn hoá, trải nghiệm cho ngành du lịch Lâm Đồng.