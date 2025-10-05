Một sự kiện hoành tráng sắp diễn ra ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một sự kiện hoành tráng sắp diễn ra ở phường Xuân Hương - Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sự kiện 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat sẽ có đêm ca nhạc do nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc biểu diễn tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ngày 5-10, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã có văn bản chấp thuận, giao nhiều sở ngành phối hợp với Công ty TNHH Da Hea International tổ chức chuỗi sự kiện 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat 2025 trong thời gian từ ngày 7-11 đến 9-11 tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Đà Lạt sắp có không gian giao lưu nghệ thuật Hàn - Việt - Ảnh 1.

Chương trình ca nhạc miễn phí trong sự kiện 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat 2025 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo Công ty Công ty TNHH Da Hea International, đây là sự kiện giao lưu hoạt động kinh tế, văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Điểm nhấn của 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat là loạt chương trình trải nghiệm dành cho giới trẻ, khách du lịch và người dân địa phương.

Các hoạt động gồm: hội chợ thương mại Việt – Hàn; giao lưu Flashmob sôi động; biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt - Hàn; trình diễn thời trang Hanbok và áo dài; cuộc thi ẩm thực truyền thống Hàn - Việt.

Theo ban tổ chức, đặc biệt trong đêm khai mạc vào 7-11 sẽ có chương trình giao lưu âm nhạc, do các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc tham gia biểu diễn và hoàn toàn miễn phí tại Quảng trường Lâm Viên.

Ban tổ chức sự kiện khẳng định đây là dịp để quảng bá hình ảnh, văn hóa cũng như tạo cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc; thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác thương mại giữa hai nước; tạo sân chơi để người dân và du khách ở Đà Lạt trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.

Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch được du khách Hàn Quốc ưa chuộng, chiếm khoảng 60% du khách quốc tế đến với địa phương. Ban tổ chức sự kiện kỳ vọng các chương trình sắp tới sẽ thu hút được 45.000 người tham dự, qua đó tạo thêm động lực cho du lịch, văn hoá, trải nghiệm cho ngành du lịch Lâm Đồng.

Tin liên quan

Lâm Đồng thu hồi đất dự án Thung lũng hoa Đà Lạt

Lâm Đồng thu hồi đất dự án Thung lũng hoa Đà Lạt

(NLĐO) - Dự án Thung lũng hoa Đà Lạt được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai, được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng nhưng vẫn "đắp chiếu".

Đèo Đại Ninh sạt lở, xe xếp hàng dài trên tuyến Phan Thiết – Đà Lạt

(NLĐO) - Sạt lở tại Km 40 Quốc lộ 28B làm ô tô phải dừng chờ hàng dài, trong khi xe máy chật vật luồn qua lớp đất đá để di chuyển

Đà Lạt phát hiện vật hoang dã quý hiếm bò vào nhà dân

(NLĐO) - Đi làm về đêm khuya, 1 người dân ở Đà Lạt phát hiện một con tê tê bò vào hẻm nhà mình nên bắt và giao nộp cơ quan chức năng.

Hàn Quốc Lâm Đồng Đà Lạt K-pop chương trình giao lưu nghệ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo