Bạn đọc

Đà Nẵng: Ám ảnh với Quốc lộ 14B, người dân liên tục “réo tên” nhà thầu

B.Vân

(NLĐO) - Cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở nhà thầu thi công cải tạo Quốc lộ 14B do chậm tiến độ, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường

Những ngày qua, người dân sinh sống dọc Quốc lộ 14B, thuộc xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng, tiếp tục phản ánh đến Sở Xây dựng về tình trạng thi công kéo dài, thiếu đồng bộ tại dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này.

Theo phản ánh, Quốc lộ 14B là trục giao thông quan trọng, có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe ben, xe khách trọng tải lớn. Trong khi đó, việc thi công diễn ra cầm chừng khiến mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi. 

Đà Nẵng thi công cải tạo Quốc lộ 14B chậm tiến độ và ảnh hưởng an toàn giao thông - Ảnh 1.

Việc thi công cải tạo Quốc lộ 14B chậm chạp khiến giao thông trên tuyến bị ảnh hưởng. Đoạn trong ảnh là nút giao với đường Vành đai phía Tây, đơn vị thi công rào chắn trong thời gian dài tạo "nút thắt cổ chai"

Trời nắng bụi bay mù mịt, ảnh hưởng sinh hoạt người dân; khi mưa, bùn đất tràn ra mặt đường, nước đọng gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thực tế, trên tuyến vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người.

Trả lời phản ánh, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4 thực hiện. Thời gian qua, Sở đã thường xuyên chỉ đạo nhà thầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. 

Ban Bảo trì công trình hạ tầng (thuộc Sở Xây dựng) cùng đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 14B là Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Sương cũng đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở, yêu cầu khắc phục các tồn tại.

Đà Nẵng thi công cải tạo Quốc lộ 14B chậm tiến độ và ảnh hưởng an toàn giao thông - Ảnh 2.

Bụi mù mịt từ việc thi công dự án

Mới đây, Ban Bảo trì công trình hạ tầng phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Linh Sương tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường. Kết quả cho thấy công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo Giấy phép thi công đã được cấp.

Cụ thể, nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, bong tróc, xuất hiện ổ gà; vạch sơn phân chia hai chiều xe chạy mờ, khó quan sát. Dọc tuyến, lề đường chưa được bạt gọn, chưa hình thành rãnh thoát nước khiến nước mưa đọng trên mặt đường. Tình trạng đất, bùn tràn ra mặt đường tại nhiều vị trí gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Đáng chú ý, công tác rào chắn, phân luồng và tổ chức giao thông trong quá trình thi công chưa được thực hiện đầy đủ, chưa đúng nội dung giấy phép được cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện qua lại lớn.

Ban Bảo trì công trình hạ tầng TP Đà Nẵng cho biết, dù đã nhiều lần yêu cầu khắc phục và nhà thầu đã tiến hành sửa chữa, nhưng việc xử lý còn mang tính tạm thời, chưa triệt để. Nhiều vị trí vừa được khắc phục nhanh chóng xuống cấp trở lại, đồng thời phát sinh thêm các hư hỏng mới.

Trước thực trạng này, Ban Bảo trì đề nghị Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng ECC – đơn vị quản lý dự án – cùng liên danh tư vấn giám sát Hiếu Linh – TECCO1 – TEDI NORTH tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời chỉ đạo nhà thầu sửa chữa các vị trí hư hỏng, xử lý ổ gà, sơn lại vạch kẻ đường bị mờ; bạt lề, tạo rãnh thoát nước và dọn dẹp đất, bùn trên mặt đường, nhằm đảm bảo mặt đường êm thuận và vệ sinh môi trường.

Đối với nhà thầu thi công, Ban Bảo trì yêu cầu phải tổ chức rào chắn đầy đủ, bố trí lực lượng điều tiết giao thông trong suốt quá trình thi công theo đúng nội dung giấy phép được cấp. Các đơn vị liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong phạm vi được bàn giao cho đến khi hoàn trả cho đơn vị quản lý.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B dài hơn 7,5 km, đi qua các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến, khởi công cuối năm 2023, tổng vốn ban đầu hơn 788 tỉ đồng, sau đó bổ sung 173 tỉ đồng do phát sinh giải phóng mặt bằng.

Sở Xây dựng từng thừa nhận dự án chậm tiến độ, một phần do năng lực nhà thầu hạn chế; thời gian hoàn thành được xin gia hạn sang quý I hoặc quý II-2026. Toàn tuyến Quốc lộ 14B dài 73 km, nối cảng Tiên Sa đến xã Thạnh Mỹ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Cận cảnh dự án nghìn tỉ thi công "rùa bò" trên Quốc lộ 14B

Đà Nẵng: Cận cảnh dự án nghìn tỉ thi công "rùa bò" trên Quốc lộ 14B

(NLĐO) - Dự án nâng cấp hơn 7 km tại một đoạn tuyến trên Quốc lộ 14B - Đà Nẵng khởi công đã 2 năm nhưng công trình vẫn ngổn ngang

Đà Nẵng: Dự án Quốc lộ 14B chậm tiến độ, chủ đầu tư nói năng lực nhà thầu còn hạn chế

(NLĐO) - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ ra 3 nguyên nhân làm dự án nâng cấp Quốc lộ 14B bị chậm tiến độ, trong đó có năng lực nhà thầu

"Ổ voi, ổ gà" chi chít trên nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(NLĐO) - Đoạn đường thuộc Quốc lộ 14B giao với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Đà Nẵng Quốc lộ 14B
