Thời sự

Đà Nẵng bắt đầu tháo dỡ sân vận động Chi Lăng

B.Vân

(NLĐO) - Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm Đà Nẵng đang được nhà thầu tháo dỡ để tạo mặt bằng sạch nhằm đấu giá thi hành án

Ngày 25-5, ghi nhận tại sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), nhà thầu đang triển khai đập phá, tháo dỡ nhiều hạng mục nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để đấu giá tài sản thi hành án.

Khu vực quanh sân được quây kín bằng bạt và lưới thép nhằm bảo đảm an toàn thi công. Các lối ra vào đều được kiểm soát, hạn chế người dân tiếp cận công trường. 

UBND phường Hải Châu cũng đặt biển đề nghị người dân đỗ xe cách hàng rào tối thiểu 1,5 m để phục vụ công tác vệ sinh môi trường.

Bên trong công trường, xe cơ giới liên tục hoạt động, một phần khán đài sân Chi Lăng đã bị phá dỡ hoàn toàn. Được biết, việc thi công tháo dỡ được triển khai từ vài ngày trước.


Đà Nẵng tháo dỡ sân vận động Chi Lăng để chuẩn bị đấu giá tài sản - Ảnh 1.

Nhà thầu đang triển khai thi công tháo dỡ các hạng mục bên trong sân Chi Lăng

Cuối tháng 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân Chi Lăng.

Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long trúng thầu với giá hơn 2,2 tỉ đồng, giảm hơn 2,4 tỉ đồng so với giá gói thầu ban đầu. Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 58 ngày. Các thủ tục pháp lý liên quan dự kiến hoàn tất trong vòng 90 ngày. 


Đà Nẵng tháo dỡ sân vận động Chi Lăng để chuẩn bị đấu giá tài sản - Ảnh 2.

Việc tháo dỡ dự kiến thực hiện trong 58 ngày

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng đã họp, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng. 

Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng lãnh đạo UBND thành phố đẩy nhanh xử lý tài sản gắn liền với đất để bảo đảm đủ điều kiện bàn giao cho người trúng đấu giá.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố được giao tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ quy trình nhằm sớm đưa tài sản ra đấu giá trở lại.


Đà Nẵng tháo dỡ sân vận động Chi Lăng để chuẩn bị đấu giá tài sản - Ảnh 3.

Phần khán đài đã được tháo dỡ một phần

Trong phiên đấu giá lần đầu tổ chức hồi đầu tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng cho biết không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. 

Tài sản đấu giá tại sân Chi Lăng gồm quyền sử dụng đất thuộc 14 thửa đất với 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng giá trị thẩm định hơn 9.706 tỉ đồng. 

Việc xử lý khối tài sản này nằm trong quá trình thi hành một phần bản án liên quan vụ án của Phạm Công Danh và các đồng phạm.

Khu đất sân Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm ở vị trí trung tâm Đà Nẵng, bao quanh bởi các tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương. 

Năm 2010, TP Đà Nẵng chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ khu đất cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ nhiều năm do vướng mắc pháp lý và liên quan đến vụ án hình sự.

Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý và đấu giá khu đất này.

(NLĐO) – Giữa trời nắng gắt, người dân ở TP Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi.

Đà Nẵng công bố 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù
(NLĐO) - Đà Nẵng công bố 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội để tháo gỡ vướng mắc

(NLĐO) – Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Bến Giằng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan.

