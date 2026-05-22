Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại xã vùng cao Đà Nẵng, thu hồi hơn nửa tỉ đồng

Ngày 22-5, Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Bến Giằng giai đoạn 2021-2025.

Xã Bến Giằng hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Tà Pơơ, Tà Bhing và Cà Dy

Bến Giằng là xã miền núi cao, được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Tà Pơơ, Tà Bhing và Cà Dy, với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2021-2025, địa phương được bố trí hơn 42,5 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai 29 công trình hạ tầng phục vụ dân sinh.

Theo kết luận thanh tra, các công trình sau khi hoàn thành đã góp phần cải thiện giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước và điều kiện sản xuất, sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, quá trình quản lý đầu tư xây dựng vẫn để xảy ra nhiều tồn tại, sai phạm, với tổng số tiền sai phạm hơn 593 triệu đồng.

Theo đó, qua kiểm tra 15 công trình, đoàn thanh tra phát hiện sai phạm ngay từ khâu lập và thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Một số hạng mục được đưa vào dự toán nhưng không có cơ sở thực tế, làm tăng chi phí xây lắp hơn 40 triệu đồng.

Tại một số công trình điện chiếu sáng sử dụng thiết kế lặp lại, đơn vị tư vấn vẫn áp dụng hệ số tính chi phí tư vấn ở mức tối đa thay vì điều chỉnh theo quy định, dẫn đến vượt định mức hơn 41 triệu đồng.

Đáng chú ý, có đến 12/15 công trình qua kiểm tra xảy ra tình trạng nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành vượt thực tế thi công. Tổng số tiền sai phạm ở nhóm này lên tới hơn 516 triệu đồng. Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, nguyên nhân xuất phát từ việc nhà thầu thi công không đúng thiết kế, trong khi đơn vị tư vấn giám sát thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, xác nhận khối lượng.

Thanh tra Đà Nẵng yêu cầu thu hồi nộp ngân sách hơn 503 triệu đồng đối với loạt doanh nghiệp

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra vi phạm trong chấp hành quy định về kế toán, hóa đơn chứng từ. Một số đơn vị đã được thanh toán chi phí tư vấn, giám sát nhưng chưa xuất hóa đơn tài chính theo quy định.

Ngoài ra, công tác quyết toán dự án tại một số công trình còn kéo dài, chưa hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra TP Đà Nẵng yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 503 triệu đồng; giảm trừ giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán hơn 81 triệu đồng...