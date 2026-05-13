Ngày 13-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi.

Cuộc họp cũng tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng và Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Đối với Khu phức hợp thương mại dịch vụ Sân vận động Chi Lăng, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng lãnh đạo UBND thành phố đẩy nhanh việc xử lý tài sản gắn liền với đất để bảo đảm đủ điều kiện bàn giao cho người trúng đấu giá.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm thành phố

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố được giao tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ quy trình nhằm sớm đưa tài sản ra đấu giá trở lại.

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng cho biết phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Chi Lăng đã không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia sau thời hạn 15 ngày theo quy định. Đây là lần đầu tiên khu "đất vàng" này được đưa ra đấu giá công khai.

Tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất thuộc 14 thửa đất với 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng giá trị thẩm định hơn 9.706 tỉ đồng. Việc xử lý tài sản nằm trong quá trình thi hành một phần bản án liên quan vụ án của Phạm Công Danh và các đồng phạm.

Khu đất Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm tại trung tâm TP Đà Nẵng, bao quanh bởi các tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương. Năm 2010, thành phố chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ khu đất cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Sau đó, dự án bị đình trệ nhiều năm do vướng mắc pháp lý và liên quan đến vụ án hình sự.

Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý, đấu giá khu đất. Song song với đó, TP Đà Nẵng cũng triển khai tháo dỡ, thanh lý tài sản trên khu đất để tạo mặt bằng sạch phục vụ đấu giá.

Liên quan Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời thực hiện song song các thủ tục nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng tập trung xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; khẩn trương rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ thất thoát, lãng phí và hoàn thành phương án xử lý các trụ sở, tài sản công sau sắp xếp trong quý II-2026, phấn đấu tháo gỡ dứt điểm các dự án vướng mắc trong năm 2026.