Đà Nẵng công bố 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đà Nẵng công bố 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng công bố 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội để tháo gỡ vướng mắc

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng ký, trên cơ sở các nghị quyết đặc thù của Quốc hội và đề xuất từ các cơ quan chuyên môn.

350 dự án, khu đất được phân thành 5 nhóm phụ lục tương ứng với từng dạng vướng mắc pháp lý.

Đà Nẵng công bố 350 dự án áp dụng cơ chế đặc thù năm 2026 - Ảnh 1.

Dự án khu đô thị 7B mở rộng ở phường Điện Bàn Đông nằm trong danh sách được áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc

Nhóm thứ nhất gồm 206 dự án, khu đất ở phường Sơn Trà được áp dụng Điều 3 Nghị quyết 170/2024/QH15 để xử lý các sai sót liên quan đến thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh lại thời hạn sử dụng đất từ "lâu dài" thành "50 năm". Trong số này có 204 khu đất của Công ty CP Sơn Trà.

Nhóm thứ 2 gồm 2 dự án được áp dụng các cơ chế quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết 170 để xác định lại nghĩa vụ tài chính. Trong số này có dự án tại lô L09 Khu biệt thự suối Đá nằm ở bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà và 1 dự án ở phường Hoà Cường.

Nhóm thứ 3 gồm 8 dự án thuộc vệt đất ven biển phường Ngũ Hành Sơn, vướng mắc từ sai phạm do UBND thành phố ban hành giá đất thấp hơn so với giá tại bảng giá đất, được áp dụng điều 7 của Nghị quyết 170. Tất cả các dự án này sẽ được rà soát để thu hồi tiền sử dụng đất nộp về ngân sách.

Nghị quyết 170 quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Nhóm 4 và 5 gồm 134 dự án được áp dụng Điều 11 và Điều 12 của Nghị quyết 29/2026/QH16 nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giao đất không qua đấu giá, đấu thầu hoặc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Các dự án tập trung chủ yếu ở phường Điện Bàn Đông, Điện Bàn, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Thăng An...

Danh mục này xuất hiện nhiều dự án lớn từng vướng mắc kéo dài nhiều năm như: khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Mỹ Gia, khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, khu du lịch sinh thái cổng trời Đông Giang, khu đô thị số 1B...

Danh sách 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù của Đà Nẵng xem 

tại đây.


Nghị quyết 29 quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát những dự án, khu đất nằm trong các kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án có khó khăn, vướng mắc tương tự quy định tại Nghị quyết số 170 và Nghị quyết số 29. Danh sách các trường hợp này phải được gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, bổ sung xử lý.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm nếu để sót các dự án tồn đọng, kéo dài chưa được tổng hợp, tháo gỡ kịp thời, làm chậm đưa dự án vào đầu tư, xây dựng và khai thác sử dụng, gây thất thoát, lãng phí.


Tin liên quan

Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại xã vùng cao Đà Nẵng, thu hồi hơn nửa tỉ đồng

Thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại xã vùng cao Đà Nẵng, thu hồi hơn nửa tỉ đồng

(NLĐO) – Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Bến Giằng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan.

Đà Nẵng công bố hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

(NLĐO) - Ông Tô Văn Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng

Đà Nẵng: Mỗi công nhân môi trường phải “ôm” hơn 8 tấn rác/ngày

(NLĐO) - Đơn giá thu gom rác lỗi thời, thiếu hụt lao động khiến mỗi công nhân môi trường tại Đà Nẵng phải gánh hơn 8 tấn rác/ngày

Đà Nẵng cơ chế đặc thù
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo