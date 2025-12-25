HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Đà Nẵng bội thu du lịch với 17,3 triệu lượt khách, doanh thu chạm mốc 60.000 tỉ đồng

B.Vân

(NLĐO) - Năm 2025 ghi dấu sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch TP Đà Nẵng, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước

Ngày 25-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết năm 2025, thành phố phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15% so với năm 2024. 

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng tới 25%; khách nội địa gần 9,7 triệu lượt, tăng 8%. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt khoảng 60.000 tỉ đồng, tăng hơn 21%.

Hạ tầng giao thông và kết nối điểm đến tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch. Năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 48.000 chuyến bay, tăng 12,4%, trong đó có trên 20.200 chuyến bay quốc tế.

Du lịch Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ với 17 , 3 triệu lượt khách và doanh thu 60 . 000 Tỉ đồng - Ảnh 1.

Khách du lịch nước ngoài tham quan phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng

Du lịch đường biển ghi nhận hơn 43.000 lượt khách với 36 chuyến tàu, tăng hơn 21%. Các tuyến đường sắt, đường thủy nội địa cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định, góp phần đa dạng hóa nguồn khách.

Song song với lượng khách tăng mạnh, hoạt động lữ hành và dịch vụ du lịch được quản lý chặt chẽ và từng bước nâng cao chất lượng. Toàn thành phố hiện có 707 doanh nghiệp lữ hành, hơn 6.800 hướng dẫn viên được cấp thẻ.

Nhiều chương trình kích cầu, xúc tiến thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm mới đã được triển khai, tập trung vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, golf, cưới, nghỉ dưỡng biển và thị trường khách Trung Đông, CIS.

Công tác quảng bá, xúc tiến tiếp tục được đẩy mạnh với hàng loạt sự kiện, hội thảo, ngày hội du lịch quốc tế quy mô lớn. Đáng chú ý, năm 2025, Đà Nẵng có 26 đường bay thường kỳ, gồm 18 đường bay quốc tế, tăng thêm các đường bay mới và khôi phục như Osaka (Nhật Bản), Yangon (Myanmar), Dubai đến Đà Nẵng. Hoạt động truyền thông đa nền tảng, gắn với hình ảnh "Đà Nẵng thân thiện, chất lượng, an toàn" được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh điểm đến.

Bên cạnh kết quả tích cực, ngành du lịch thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế: sản phẩm du lịch mới hình thành còn chậm, hoạt động vui chơi giải trí dưới nước và du lịch đường thủy chưa tương xứng tiềm năng; chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều; tình trạng chèo kéo, bán hàng rong vẫn xuất hiện cục bộ ở một số khu vực.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, ngành du lịch Đà Nẵng xác định du lịch xanh, bền vững và chất lượng cao là định hướng xuyên suốt.

Thành phố đặt mục tiêu phục vụ 19,1 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 8,7 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt gần 70.000 tỉ đồng. Trọng tâm sẽ là phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng và quốc tế, từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, sự kiện và dịch vụ chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á.

