Đạp xe xuyên lục địa: VĐV người Tây Ban Nha làm điều ý nghĩa tại Đà Nẵng

Sáng 25-12, Bệnh viện (BV) Đa khoa Vĩnh Đức (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình "Hành trình mang giọt nước về Việt Nam", tổng kết hành trình đạp xe gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo và lan tỏa nhận thức cộng đồng về phòng, chống ung thư.

Chương trình do BV Đa khoa Vĩnh Đức phối hợp với Tổ chức Giọt Nước (Cộng hòa Pháp) tổ chức, không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch y tế nhân văn, bền vững – nơi y học gắn liền với cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Bác sĩ Jeremy – đại diện Tổ chức Giọt Nước phát biểu tại chương trình

Tham dự chương trình có bác sĩ Jeremy – đại diện Tổ chức Giọt Nước; ông Nguyễn Đình Chỉ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức; đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi cùng đông đảo cán bộ y tế, các vận động viên, đơn vị tài trợ, phối hợp.

Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của ông Marino Juan, vận động viên xe đạp người Tây Ban Nha – người khởi xướng hành trình đạp xe xuyên lục địa vì cộng đồng.

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc BV Đa khoa Vĩnh Đức

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc BV Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết suốt hơn 20 năm qua, bệnh viện đã đồng hành cùng Tổ chức Giọt Nước trong nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua nghịch cảnh bệnh tật.

Trước đó, hai bên đã xây dựng mối quan hệ gắn bó thông qua các chương trình tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập, đào tạo điều dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Khi biết đến dự án đạp xe xuyên quốc gia của ông Marino Juan, BV Đa khoa Vĩnh Đức đã theo dõi, đồng hành và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Huế và TP Đà Nẵng trong suốt hành trình.

Chị Trần Hà Dung - Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - giới thiệu về hành trình rất ý nghĩa và đầy tính nhân văn của ông Marino Juan

"Chúng tôi vô cùng cảm phục tinh thần, sức bền và ý chí của ông Marino Juan – người đã một mình vượt gần 20.000 km trong suốt gần 11 tháng để lan tỏa thông điệp nhân văn về phòng, chống ung thư. Đó là hành trình của lòng nhân ái và sự sẻ chia không biên giới" - bác sĩ Trần Công Ân chia sẻ.

Tại chương trình, hành trình đạp xe xuyên qua 20 quốc gia của vận động viên người Tây Ban Nha chính thức khép lại. Thông điệp được gửi gắm xuyên suốt hành trình là nâng cao nhận thức về việc phát hiện sớm ung thư – căn bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện kịp thời.

VĐV Marino Juan trò chuyện cùng mọi người về hành trình xuyên lục địa của mình

Dịp này, ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, em Nguyễn Thị Kim Lan (mồ côi mẹ vì ung thư gan, cha mắc bệnh về mắt, bà nội già yếu) và chị Phan Thị Bích Lực (chồng mất sớm, một mình nuôi bốn con) mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ "Mang giọt nước về Việt Nam" cũng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Văn 54 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Trao quà tặng ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn

Đáng chú ý, ông Marino Juan đã quyết định trao tặng chiếc xe đạp cùng hành trang của chuyến đi cho Quỹ Yêu Gò Nổi để tổ chức đấu giá gây quỹ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để mua ca-nô, áo phao cứu hộ hỗ trợ người dân, với mục tiêu huy động tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Bác sĩ Trần Công Ân – Giám đốc BV Vĩnh Đức - và chị Hà Dung nhận huy hiệu của Thị trưởng Chính quyền thị trấn Massamagrell, thuộc Cộng đồng Valencia (Tây Ban Nha) vì những đóng góp và đồng hành



Ông Marino trao tặng xe đạp cho Quỹ Yêu Gò Nổi

Đại diện BV Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Yêu Gò Nổi trong các hoạt động thiện nguyện sắp tới, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, để "những vòng bánh xe yêu thương" tiếp tục kết nối cộng đồng, mang hy vọng đến nhiều mảnh đời khó khăn hơn nữa.

Vận động viên Marino bắt đầu chuyến đi xuyên châu lục qua 20 quốc gia với một động lực rất riêng: tưởng nhớ người cha đã qua đời vì bệnh ung thư. Trên suốt quãng đường hàng chục ngàn cây số, ông đạp xe không chỉ để chinh phục giới hạn bản thân, mà còn để kể một câu chuyện về sự sống – về tầm soát ung thư sớm, về lối sống lành mạnh, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.



