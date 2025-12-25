Đạp xe xuyên lục địa: VĐV người Tây Ban Nha làm điều ý nghĩa tại Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đạp xe xuyên lục địa: VĐV người Tây Ban Nha làm điều ý nghĩa tại Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Vận động viên người Tây Ban Nha đạp xe xuyên lục địa nhằm tưởng nhớ người cha qua đời vì bệnh ung thư

Sáng 25-12, Bệnh viện (BV) Đa khoa Vĩnh Đức (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình "Hành trình mang giọt nước về Việt Nam", tổng kết hành trình đạp xe gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo và lan tỏa nhận thức cộng đồng về phòng, chống ung thư.

Chương trình do BV Đa khoa Vĩnh Đức phối hợp với Tổ chức Giọt Nước (Cộng hòa Pháp) tổ chức, không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch y tế nhân văn, bền vững – nơi y học gắn liền với cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

- Ảnh 1.

Bác sĩ Jeremy – đại diện Tổ chức Giọt Nước phát biểu tại chương trình

Tham dự chương trình có bác sĩ Jeremy – đại diện Tổ chức Giọt Nước; ông Nguyễn Đình Chỉ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức; đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi cùng đông đảo cán bộ y tế, các vận động viên, đơn vị tài trợ, phối hợp.

Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của ông Marino Juan, vận động viên xe đạp người Tây Ban Nha – người khởi xướng hành trình đạp xe xuyên lục địa vì cộng đồng.

- Ảnh 2.

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc BV Đa khoa Vĩnh Đức

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc BV Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết suốt hơn 20 năm qua, bệnh viện đã đồng hành cùng Tổ chức Giọt Nước trong nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua nghịch cảnh bệnh tật.

Trước đó, hai bên đã xây dựng mối quan hệ gắn bó thông qua các chương trình tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập, đào tạo điều dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Khi biết đến dự án đạp xe xuyên quốc gia của ông Marino Juan, BV Đa khoa Vĩnh Đức đã theo dõi, đồng hành và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Huế và TP Đà Nẵng trong suốt hành trình.

- Ảnh 3.

Chị Trần Hà Dung - Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - giới thiệu về hành trình rất ý nghĩa và đầy tính nhân văn của ông Marino Juan

"Chúng tôi vô cùng cảm phục tinh thần, sức bền và ý chí của ông Marino Juan – người đã một mình vượt gần 20.000 km trong suốt gần 11 tháng để lan tỏa thông điệp nhân văn về phòng, chống ung thư. Đó là hành trình của lòng nhân ái và sự sẻ chia không biên giới" - bác sĩ Trần Công Ân chia sẻ.

Tại chương trình, hành trình đạp xe xuyên qua 20 quốc gia của vận động viên người Tây Ban Nha chính thức khép lại. Thông điệp được gửi gắm xuyên suốt hành trình là nâng cao nhận thức về việc phát hiện sớm ung thư – căn bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện kịp thời.

- Ảnh 4.

VĐV Marino Juan trò chuyện cùng mọi người về hành trình xuyên lục địa của mình

Dịp này, ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, em Nguyễn Thị Kim Lan (mồ côi mẹ vì ung thư gan, cha mắc bệnh về mắt, bà nội già yếu) và chị Phan Thị Bích Lực (chồng mất sớm, một mình nuôi bốn con) mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ "Mang giọt nước về Việt Nam" cũng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Văn 54 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

- Ảnh 5.

Trao quà tặng ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn

Đáng chú ý, ông Marino Juan đã quyết định trao tặng chiếc xe đạp cùng hành trang của chuyến đi cho Quỹ Yêu Gò Nổi để tổ chức đấu giá gây quỹ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để mua ca-nô, áo phao cứu hộ hỗ trợ người dân, với mục tiêu huy động tổng kinh phí 500 triệu đồng.

- Ảnh 6.

Bác sĩ Trần Công Ân – Giám đốc BV Vĩnh Đức - và chị Hà Dung nhận huy hiệu của Thị trưởng Chính quyền thị trấn Massamagrell, thuộc Cộng đồng Valencia (Tây Ban Nha) vì những đóng góp và đồng hành

- Ảnh 7.

Ông Marino trao tặng xe đạp cho Quỹ Yêu Gò Nổi

Đại diện BV Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Yêu Gò Nổi trong các hoạt động thiện nguyện sắp tới, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, để "những vòng bánh xe yêu thương" tiếp tục kết nối cộng đồng, mang hy vọng đến nhiều mảnh đời khó khăn hơn nữa.

Vận động viên Marino bắt đầu chuyến đi xuyên châu lục qua 20 quốc gia với một động lực rất riêng: tưởng nhớ người cha đã qua đời vì bệnh ung thư. Trên suốt quãng đường hàng chục ngàn cây số, ông đạp xe không chỉ để chinh phục giới hạn bản thân, mà còn để kể một câu chuyện về sự sống – về tầm soát ung thư sớm, về lối sống lành mạnh, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.


Tin liên quan

Đối tượng hành hung dã man người phụ nữ ở Đà Nẵng bị bắt khi lẩn trốn trên núi Sơn Trà

Đối tượng hành hung dã man người phụ nữ ở Đà Nẵng bị bắt khi lẩn trốn trên núi Sơn Trà

(NLĐO) - Sau khi gây án, nghi phạm lẩn trốn ở một hang đá thuộc bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng đặt tên cho 87 con đường, bất ngờ với tên sân vận động mới

(NLĐO) - Sân vận động hơn 20.000 chỗ ngồi ở phường Hoà Xuân được đặt tên là Chi Lăng - biểu tượng thể thao một thời của Đà Nẵng

Giá vàng tăng cao, nhóm người vào cánh rừng ở Đà Nẵng "tìm vận may"

(NLĐO) – 4 người dân vào khu vực Xai Chức ở Đà Nẵng dựng lán trại tìm kiếm vàng trái phép thì bị lực lượng công an phát hiện.

hoàn cảnh khó khăn vận động viên Tây Ban Nha cán bộ y tế trách nhiệm xã hội Vĩnh Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo