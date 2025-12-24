HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đà Nẵng đặt tên cho 87 con đường, bất ngờ với tên sân vận động mới

B.Vân

(NLĐO) - Sân vận động hơn 20.000 chỗ ngồi ở phường Hoà Xuân được đặt tên là Chi Lăng - biểu tượng thể thao một thời của Đà Nẵng

Ngày 24-12, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. 

Theo nghị quyết, sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân (phường Hòa Xuân) chính thức được đặt tên là Sân vận động Chi Lăng.

Tên gọi Chi Lăng gắn liền với sân vận động đa chức năng nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng (quận Hải Châu cũ), từng là "thánh địa" của Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, với sức chứa khoảng 28.000 chỗ ngồi. 

- Ảnh 1.

Sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân chính thức được đặt tên sân Chi Lăng

Trong nhiều năm, sân Chi Lăng không chỉ phục vụ thể thao mà còn là không gian văn hóa quen thuộc của người dân thành phố. 

Năm 2010, sân Chi Lăng được giao cho Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại – dịch vụ với giá 1.400 tỉ đồng. Sau khi ông Phạm Công Danh, Chủ tịch tập đoàn, bị bắt năm 2014, khu đất sân vận động trở thành tài sản liên quan đến vụ án lớn và bị bỏ hoang nhiều năm, được xem là một trong những trường hợp lãng phí "đất vàng" ở trung tâm thành phố. 

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đã đề nghị giữ lại sân Chi Lăng như một thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ cộng đồng.

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết đang tổ chức thi hành án liên quan vụ Phạm Công Danh giai đoạn I, trong đó toàn bộ sân vận động Chi Lăng được đưa ra bán đấu giá theo hình thức bán nguyên khối.

- Ảnh 2.

Sân Chi Lăng nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, là tài sản thi hành án trong đại án Phạm Công Danh, đang bỏ hoang

Để thay thế sân Chi Lăng, từ năm 2013, TP Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng Sân vận động Hòa Xuân và đưa vào sử dụng năm 2016. Đây hiện là sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, đồng thời là sân vận động lớn nhất tại Việt Nam được xây dựng chuyên biệt cho bóng đá. 

Việc đặt tên Chi Lăng cho sân Hòa Xuân được xem là cách kế thừa giá trị lịch sử, văn hóa của một biểu tượng thể thao gắn bó lâu đời với người dân Đà Nẵng.

Ngoài việc đặt tên sân Chi Lăng, tại nghị quyết, HĐND TP Đà Nẵng cũng thống nhất đặt tên cho 87 con đường nằm ở các phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và xã Hoà Tiến.

