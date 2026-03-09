HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Giá dầu “nhảy múa”, nhiều ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Giá dầu liên tục biến động, nhiều chủ tàu tại Cảng cá Thọ Quang bắt đầu đầu tư hệ thống lái tự động để tiết kiệm nhiên liệu và giảm áp lực vận hành.

Ghi nhận tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang chiều 9-3, nhiều tàu cá công suất vừa và nhỏ đang cập bến, tất bật sửa soạn ngư cụ, mua dầu và đá lạnh để chuẩn bị cho chuyến biển mới.

Giá dầu “nhảy múa”, ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ - Ảnh 1.

Giá dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các chuyến ra khơi của ngư dân

Trao đổi với PV, ông Nghĩa (trú tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu cá QNg 98357TS) cho biết giá dầu tăng mạnh những ngày qua đang tác động trực tiếp đến hiệu quả mỗi chuyến ra khơi. Theo ông Nghĩa, chi phí vật tư cho một chuyến biển (thường gọi là “phí tổn”) gồm dầu diesel, đá lạnh, muối ướp, thực phẩm… đã tăng đáng kể.

Cụ thể, với chuyến biển vùng lộng kéo dài khoảng 10 ngày, trước đây tổng phí tổn khoảng 35 triệu đồng thì nay đã tăng lên hơn 50 triệu đồng. “Vật giá leo thang nhưng giá cá lại không tăng. Tôi phải bớt tiền lời để trả cho bạn thuyền. Chuyến này đi phải trúng cá lắm thì mới mong không lỗ”, ông Nghĩa nói.

Trong khi đó, nhiều chủ tàu lựa chọn đầu tư thêm công nghệ để giảm chi phí vận hành, đặc biệt là nhiên liệu. Trên tàu cá ĐNa 90719TS đang neo tại cảng, ông Nguyễn Văn Lạc (trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) đang lắp đặt hệ thống lái tự động.

Giá dầu “nhảy múa”, ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ - Ảnh 2.

Ông Nghĩa - chủ tàu cá QNg 98357TS nhẩm tính với giá dầu hiện tại, chi phí cho mỗi chuyến biển buộc phải tăng thêm khoảng 15 triệu đồng

Giá dầu “nhảy múa”, ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ - Ảnh 3.

Giá dầu tăng, lợi nhuận giảm, ông Nghĩa đành chịu cắt lời để trả công cho bạn thuyền

CLIP: Nhiều tàu cá tại Đà Nẵng lắp đặt hệ thống lái tự động để tối đa năng suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu

Hệ thống này tích hợp GPS và la bàn điện tử, cho phép tàu chạy theo hướng hoặc theo tọa độ đã cài đặt. Nhờ khả năng tự điều hướng theo tuyến tối ưu, tàu hạn chế lệch hướng, tránh vòng vèo trên biển. Việc giữ hướng di chuyển ổn định giúp rút ngắn quãng đường, qua đó tiết kiệm khoảng 10% nhiên liệu.

Ngoài ra, hệ thống còn có các cảnh báo như lệch hướng, quá tải bánh lái và tốc độ, hỗ trợ thuyền trưởng vận hành an toàn, đồng thời giảm đáng kể sức lao động trong những chuyến biển dài ngày.

Theo ông Lạc, đây không phải là công nghệ mới nhưng gần đây số tàu cá lắp đặt tăng nhanh. “Riêng hôm nay tôi đã lắp 3 bộ. Mỗi bộ hơn 30 triệu đồng nhưng sau mỗi chuyến biển có thể tiết kiệm cả trăm lít dầu, nên nhiều chủ tàu quyết định đầu tư”, ông Lạc cho hay.

Giá dầu “nhảy múa”, ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ - Ảnh 4.

Mỗi hệ thống lái tự động giúp tàu hạn chế lệch hướng, tránh chạy vòng vèo, tốn nhiên liệu

Giá dầu “nhảy múa”, ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ - Ảnh 5.

Ngày càng nhiều ngư dân "lên đời" công nghệ, thay thế bánh lái cũ bằng hệ thống lái tự động

Giá dầu “nhảy múa”, ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ - Ảnh 6.

Giá xăng dầu tăng cao khiến mỗi chuyến ra khơi của ngư dân chất chứa nhiều đắn đo

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban Quản lý Cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang cho biết các tàu cá vừa cập bờ hoặc đang neo đậu tại cảng hiện chưa chịu tác động rõ rệt từ việc giá dầu tăng. Tuy nhiên, những chuyến biển sắp tới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

“Ngư dân chuẩn bị ra khơi thời gian tới sẽ phải cân nhắc kỹ chi phí. Giá dầu tăng sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả của mỗi chuyến biển”, ông Lại nói.

Theo ông Lại, hiện giá thu mua hải sản tại cảng vẫn giữ mức tương đối ổn định do năng lực trữ đông của các doanh nghiệp chế biến khá lớn, trong khi lượng cá tồn trong các kho lạnh vẫn còn nhiều nên nhu cầu thu mua chưa tăng.

Để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho ngư dân, Ban Quản lý Cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình cung ứng dầu tại khu vực cảng. Nếu xuất hiện tình trạng găm hàng hoặc bán cầm chừng cho ngư dân, đơn vị sẽ phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi cho bà con.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, nhiều ngư dân tại cảng cá Thọ Quang cho biết họ vẫn quyết tâm bám biển, nhưng mỗi chuyến ra khơi giờ đây phải tính toán kỹ lưỡng hơn để duy trì sinh kế và giữ nhịp nghề truyền thống.

    Thông báo