Thời sự

Đà Nẵng chi gần 40 tỉ đồng sửa chữa khẩn cấp nhiều tuyến đường hư hỏng sau mưa bão

B.Vân

(NLĐO) - Một số công trình giao thông bị hư hỏng nặng sau đợt mưa, bão vừa được TP Đà Nẵng bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành lệnh xây dựng, sửa chữa khẩn cấp đối với một loạt công trình giao thông bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão số 12, bão số 13 và các đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10-2025.

Các quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng ký, nhằm sớm khôi phục hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân.

Đà Nẵng sửa chữa đường hư hỏng khẩn cấp sau bão với kinh phí gần 40 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn giao với Nguyễn Sinh Sắc hư hỏng nặng nề

Trong đợt này, thành phố dành khoảng 18 tỉ đồng để sửa chữa, khôi phục tuyến đường ĐT.615B qua các xã Lãnh Ngọc, Phước Trà và Hiệp Đức – khu vực chịu thiệt hại nặng do sạt lở, xuống cấp sau mưa bão. Tuyến ĐT.615 đoạn qua xã Việt An cũng được sửa chữa khẩn cấp với kinh phí khoảng 11 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tuyến đường Nam Hải Vân – Túy Loan, thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng, sẽ được khắc phục các điểm hư hỏng với kinh phí khoảng 7 tỉ đồng.

Thành phố cũng bố trí khoảng 3 tỉ đồng để sửa chữa nền, mặt đường tại một số nút giao và trục đường lớn như Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường sắt đến Nguyễn Lương Bằng) và nút giao 2 Tháng 9 – Núi Thành, thuộc các phường Hải Vân, Hòa Khánh và Hòa Cường.


Đà Nẵng: Sẽ thu hồi khu đất gần 10.000m2 nếu tiếp tục sử dụng sai mục đích

(NLĐO) - Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục sai phạm trên khu đất gần 10.000m2 sau phản ánh của Báo Người Lao Động.

Bắt khẩn cấp kẻ trộm xe và làm rõ vụ mất 19 chỉ vàng ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu về nghi phạm hành hung dã man người phụ nữ ở trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) - Chiều 23-12, Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng hung khí tấn công một người phụ nữ trên đường Trường Chinh (phường An Khê).

