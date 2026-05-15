Ngày 15-5, UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng phối hợp với Trường ĐH Sư phạm -ĐH Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Hành trình quế Trà My - Từ giá trị lịch sử đến phát triển bền vững" nhằm tìm hướng phát triển bền vững cho sản vật đặc trưng vùng núi phía Tây thành phố.



Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng cho hay, lãnh đạo xã rất xúc động trước những hành động thiết thực từ các đơn vị đồng hành dành cho bà con Trà Leng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội tạo sinh kế bền vững, cải thiện đời sống cho người dân của xã này.



Đại biểu dự hội thảo tham quan gian hàng sản phẩm quế Trà My

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều chuyên gia đã trình bày tham luận về lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển của Quế Trà My. Các nội dung tập trung vào giá trị lịch sử của sản vật, mối quan hệ giữa cộng đồng dân tộc thiểu số với cây quế, ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sâu và định hướng quy hoạch vùng nguyên liệu lấy Trà Leng làm trung tâm phát triển.

Đại diện Furama Resort, UBND xã Trà Leng và Trường ĐH Sư phạm ký kết hợp tác chiến lược đối với sản phẩm quế Trà My

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa resort Furama (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với UBND xã Trà Leng và Trường ĐH Sư phạm. Mô hình liên kết "3 nhà" gồm chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo – nghiên cứu và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển sản phẩm quế Trà My theo hướng bền vững.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp xây dựng vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật canh tác và chế biến, phát triển bộ nhận diện thương hiệu, đào tạo nhân lực địa phương, đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ và quảng bá sản phẩm tới du khách trong và ngoài nước.

Resort Furama Đà Nẵng cam kết hỗ trợ quảng bá và đưa các sản phẩm quế Trà My vào không gian trải nghiệm dành cho du khách tại khu nghỉ dưỡng. Nhiều sản phẩm như tinh dầu quế, xà phòng quế, nến thơm, mật ong và nông sản địa phương sẽ được giới thiệu đến khách trong nước và quốc tế.

Chi hội Khách sạn Đà Nẵng cũng tài trợ xây dựng cổng thông tin quảng bá sản phẩm và bộ nhận diện thương hiệu quế Trà My nhằm hỗ trợ truyền thông, xúc tiến thương mại và lan tỏa giá trị sản vật đặc trưng của Trà Leng.

Quế Trà My là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam cũ, được trồng chủ yếu tại khu vực Bắc Trà My và Nam Trà My. Được mệnh danh là "cao sơn ngọc quế", loại quế này nổi bật với vỏ dày, hàm lượng tinh dầu cao cùng hương thơm cay nồng, ngọt hậu đặc trưng. Quế Trà My đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, khẳng định giá trị và chất lượng riêng biệt. Từ quế vỏ, bột quế đến tinh dầu, nhang quế, sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, hỗ trợ tiêu hóa, giữ ấm cơ thể và tăng cường đề kháng.



