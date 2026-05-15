HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng: Resort 5 sao bắt tay "3 nhà" đưa quế Trà My vươn xa

B.Vân

(NLĐO) - Furama Resort Đà Nẵng vừa ký kết với xã Trà Leng, đưa sản phẩm quế Trà My vào du lịch, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Ngày 15-5, UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng phối hợp với Trường ĐH Sư phạm -ĐH Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Hành trình quế Trà My - Từ giá trị lịch sử đến phát triển bền vững" nhằm tìm hướng phát triển bền vững cho sản vật đặc trưng vùng núi phía Tây thành phố.

Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng cho hay, lãnh đạo xã rất xúc động trước những hành động thiết thực từ các đơn vị đồng hành dành cho bà con Trà Leng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội tạo sinh kế bền vững, cải thiện đời sống cho người dân của xã này.

Furama Resort Đà Nẵng hợp tác phát triển quế Trà My bền vững năm 2026 - Ảnh 1.

Đại biểu dự hội thảo tham quan gian hàng sản phẩm quế Trà My

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều chuyên gia đã trình bày tham luận về lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển của Quế Trà My. Các nội dung tập trung vào giá trị lịch sử của sản vật, mối quan hệ giữa cộng đồng dân tộc thiểu số với cây quế, ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sâu và định hướng quy hoạch vùng nguyên liệu lấy Trà Leng làm trung tâm phát triển.

Furama Resort Đà Nẵng hợp tác phát triển quế Trà My bền vững năm 2026 - Ảnh 2.

Đại diện Furama Resort, UBND xã Trà Leng và Trường ĐH Sư phạm ký kết hợp tác chiến lược đối với sản phẩm quế Trà My

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa resort Furama (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với UBND xã Trà Leng và Trường ĐH Sư phạm. Mô hình liên kết "3 nhà" gồm chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo – nghiên cứu và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển sản phẩm quế Trà My theo hướng bền vững.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp xây dựng vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật canh tác và chế biến, phát triển bộ nhận diện thương hiệu, đào tạo nhân lực địa phương, đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ và quảng bá sản phẩm tới du khách trong và ngoài nước.

Resort Furama Đà Nẵng cam kết hỗ trợ quảng bá và đưa các sản phẩm quế Trà My vào không gian trải nghiệm dành cho du khách tại khu nghỉ dưỡng. Nhiều sản phẩm như tinh dầu quế, xà phòng quế, nến thơm, mật ong và nông sản địa phương sẽ được giới thiệu đến khách trong nước và quốc tế.

Chi hội Khách sạn Đà Nẵng cũng tài trợ xây dựng cổng thông tin quảng bá sản phẩm và bộ nhận diện thương hiệu quế Trà My nhằm hỗ trợ truyền thông, xúc tiến thương mại và lan tỏa giá trị sản vật đặc trưng của Trà Leng.

Quế Trà My là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam cũ, được trồng chủ yếu tại khu vực Bắc Trà My và Nam Trà My. Được mệnh danh là "cao sơn ngọc quế", loại quế này nổi bật với vỏ dày, hàm lượng tinh dầu cao cùng hương thơm cay nồng, ngọt hậu đặc trưng.

Quế Trà My đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, khẳng định giá trị và chất lượng riêng biệt. Từ quế vỏ, bột quế đến tinh dầu, nhang quế, sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, hỗ trợ tiêu hóa, giữ ấm cơ thể và tăng cường đề kháng.


Tin liên quan

Đà Nẵng định hình trục đô thị phía Nam kết nối Hội An – Điện Bàn

Đà Nẵng định hình trục đô thị phía Nam kết nối Hội An – Điện Bàn

(NLĐO) – Đà Nẵng định hướng phát triển trục đô thị phía Nam thành hành lang tăng trưởng mới, kết nối với Hội An, Điện Bàn và Chu Lai.

Đà Nẵng siết kỷ luật công vụ, né tránh trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu cán bộ giải quyết công việc đúng hạn, không trả lời chung chung, người đứng đầu để xảy ra chậm trễ phải chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói về thông tin "dịch chuyển" đô thị đại học về phía Nam

(NLĐO) - Quan điểm của lãnh đạo Đà Nẵng là dịch chuyển một phần hoạt động đào tạo đại học về phía Nam để giảm áp lực cho trung tâm

Đà Nẵng xã Trà Leng quế trà my
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo