Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Đà Nẵng định hình trục đô thị phía Nam kết nối Hội An – Điện Bàn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng định hướng phát triển trục đô thị phía Nam thành hành lang tăng trưởng mới, kết nối với Hội An, Điện Bàn và Chu Lai.

Sáng 13-5, tại Đà Nẵng, Tạp chí Nhà đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức hội thảo "Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía Nam".

Hội thảo có các tham luận như: Định hướng phát triển trục đô thị Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn; Phát triển bền vững thị trường bất động sản Đà Nẵng và Khai mở dòng chảy đô thị phía nam trung tâm Đà Nẵng. 

Ngoài ra, hội thảo gồm 2 phiên thảo luận gồm: Quy hoạch đô thị Đà Nẵng nhìn từ Nghị quyết 06 và Khai mở dòng chảy trục đô thị Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn.

Đà Nẵng phát triển trục đô thị phía Nam kết nối Hội An và Điện Bàn - Ảnh 1.

Hội thảo Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía Nam do Tạp chí Nhà Đầu tư phối hợp tổ chức vào sáng nay

Tham luận tại hội thảo, ông Lê Văn Tuấn cho biết theo định hướng điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước; trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, công nghiệp công nghệ cao, tài chính quốc tế và đô thị thông minh.

Theo ông Tuấn, khu vực phía Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phát triển mới khi là không gian kết nối trung tâm Đà Nẵng với Điện Bàn, Hội An và Chu Lai; đồng thời hội tụ nhiều động lực tăng trưởng như cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và các khu đô thị mới.

Đà Nẵng phát triển trục đô thị phía Nam kết nối Hội An và Điện Bàn - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, thông tin về định hướng phát triển trục đô thị Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn

Đáng chú ý, khu vực này được đánh giá có dư địa phát triển lớn nhờ quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông đồng bộ với đường cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1, tuyến ven biển, cảng biển - logistics và định hướng đường sắt đô thị trong tương lai.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết thành phố đang nghiên cứu phát triển các mạng lưới giao thông đa phương thức, mô hình đô thị TOD gắn với giao thông công cộng, đồng thời hình thành chuỗi đô thị động lực ven biển - ven sông theo hướng hiện đại, đa chức năng và phát triển bền vững.

Ông Tuấn cho biết thêm Đà Nẵng đang xúc tiến dự án cao tốc nội thị nối từ nút giao Hồ Xuân Hương – cầu Tiên Sơn vào sân bay Chu Lai. Vận tốc thiết kế dự kiến của tuyến cao tốc này là 80km/giờ.

Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, TP cũng định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao chất lượng phát triển đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc nội thị Đà Nẵng

Tại cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cũng thông tin về tuyến cao tốc nội thành này.

Theo ông Nam, nếu phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, kịch bản giải tỏa đủ 138 m mặt cắt ngang và làm trước phần mặt đường đảm bảo thông tuyến mỗi bên ba làn từ thì quy mô đầu tư gần 15.000 tỉ đồng.

Sau đó TP Đà Nẵng chuẩn bị thêm nguồn lực, hai bên vệt đường thu hồi thêm 100 m chiều ngang, đền bù sạch thì tổng mức đầu tư lên hơn 30.800 tỉ đồng. Khi đó sẽ có quỹ đất hai bên đường, hiệu quả trong khai thác kể cả theo mô hình TOD là rất lớn.


Đà Nẵng lên tiếng vụ ùn tắc giao thông tại IRONMAN 2026

(NLĐO) - Đà Nẵng tiếp thu phản ánh ùn tắc giao thông, rút kinh nghiệm sau lần đầu tổ chức IRONMAN toàn phần quy mô gần 5.000 vận động viên.

Chính quyền Đà Nẵng sẽ bỏ tư duy chỉ “gác cổng, gác cửa”

(NLĐO) – Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chính quyền thành phố phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành, xem doanh nghiệp là đối tác

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết “nói là làm, làm là có kết quả” với doanh nghiệp

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ xử lý đến cùng các khó khăn của doanh nghiệp, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả điều hành.

