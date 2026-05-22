Đà Nẵng: Mỗi công nhân môi trường phải “ôm” hơn 8 tấn rác/ngày

Ngày 22-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp xử lý các tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các phường, xã trên địa bàn.

Hiện công tác thu gom rác khu vực trung tâm thành phố chủ yếu do Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Miền Trung (Urenco 15) đảm nhận. Thời gian qua, tình trạng thu gom chậm khiến rác tồn đọng tại nhiều tuyến đường, gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc cho người dân.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều địa phương vẫn áp dụng đơn giá đặt hàng theo định mức cũ từ các gói thầu năm 2022, 2024 trong khi chi phí nhân công, nhiên liệu, vận hành tăng mạnh, khiến doanh nghiệp "thu không đủ chi.

Trung tâm TP Đà Nẵng phát sinh khoảng 1.700 tấn rác/ngày, riêng công ty ông đang thu gom khoảng 1.200 tấn/ngày với khoảng 650 lao động trực tiếp. Bình quân mỗi công nhân phải thu gom hơn 8 tấn rác/ngày, nhiều trường hợp lên tới 10 tấn.

"Công nhân nghỉ việc liên tục nhưng không tuyển được người thay thế. Thiếu hụt nhân lực kéo dài khiến việc thu gom rác bị ảnh hưởng" – ông Phúc nói.

Do đó, đại diện hai doanh nghiệp kiến nghị thành phố sớm đấu thầu lại toàn bộ dịch vụ vệ sinh môi trường theo đơn giá mới, thay thế cơ chế đặt hàng áp dụng định mức cũ; đề xuất ban hành định mức kỹ thuật thống nhất trên toàn địa bàn và phân loại các tuyến đường để xây dựng tần suất quét dọn phù hợp.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các địa phương mở đợt cao điểm tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường trong tháng 6, xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác sai quy định, kể cả công khai trên loa phát thanh.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị môi trường phải thu gom rác hằng ngày, không để tồn đọng sang ngày hôm sau; đồng thời thống nhất quy trình vệ sinh trên toàn địa bàn.

"Không thể để tình trạng cùng một con đường, một cây cầu mà một nửa vệ sinh bằng máy, một nửa quét bằng chổi chỉ vì vướng đơn giá, vướng cơ chế" – ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng sẽ áp dụng tạm thời các cơ chế, định mức mới để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện bộ đơn giá, định mức kỹ thuật thống nhất toàn thành phố trong năm 2026 nhằm cải thiện thu nhập cho công nhân môi trường.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Công an TP Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải; đồng thời phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa phường, xã, đơn vị quản lý chung cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các doanh nghiệp liên quan nếu để phát sinh điểm ô nhiễm mới.