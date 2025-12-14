HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đà Nẵng: Dân phản ánh chưa đến hẹn đã bị qua số, phường nói gì?

B.Vân

(NLĐO) - Ngày 14-12, UBND phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng có phản hồi công dân về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Theo phản ánh của bà L.T.M.H, bà đến trung tâm để nộp hồ sơ đất đai và bấm số thứ tự. Trên phiếu bấm số thể hiện thời gian hẹn dự kiến làm thủ tục tại quầy là hơn 16 giờ cùng ngày. Bà rời trung tâm và đến đầu giờ chiều quay lại thì được thông báo đã "qua số".

Đà Nẵng phản ánh sự cố bấm số thứ tự tại phường Sơn Trà gây bức xúc cho người dân - Ảnh 1.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sơn Trà

Khi trao đổi với cán bộ tại quầy thủ tục, bà nhận được trả lời "đã qua số thì ngày khác quay lại để bấm số mới" đồng thời tại quầy thủ tục cũng dán thông báo "nếu qua số thứ tự vui lòng bốc số vào ngày khác".

Bà H. bày tỏ bức xúc và cho rằng người dân khó biết chính xác thời điểm đến lượt nếu giờ xử lý thực tế sớm hơn lịch hẹn trên phiếu bấm số. Điều này dẫn đến việc người dân phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần.

Trả lời công dân, UBND phường Sơn Trà, sự cố trên xảy ra do hệ thống bấm số thứ tự bị lỗi. Khi nhận được phản ánh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã kiểm tra và xử lý. Hồ sơ của bà H. cũng được tiếp nhận, hướng dẫn và hoàn thành giải quyết.

UBND phường Sơn Trà mong bà H. thông cảm đối với sự cố trên đồng thời cảm ơn góp ý của công dân.

Đà Nẵng phường Sơn Trà phục vụ hành chính công
