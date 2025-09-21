HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lý do một phường ở Đà Nẵng đề xuất không phạt 331 trẻ chưa đăng ký thường trú

Trần Thường

(NLĐO) – Phường ở Đà Nẵng cho rằng có thể do hệ thống phần mềm nên trẻ em có giấy khai sinh, thẻ BHYT nhưng không có tên trong danh sách nhân khẩu thường trú.

Ngày 21-9, UBND phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng cho biết vừa có công văn gửi UBND TP và Công an TP Đà Nẵng về việc xin ý kiến xử lý các trường hợp trẻ em chưa đăng ký thường trú trên địa bàn phường.

331 trẻ một phường ở Đà Nẵng có khai sinh, có BHYT nhưng không có đăng khẩu thường trú

Theo UBND phường Bàn Thạch, trong quá trình thực hiện chi quà Tết Độc lập (2-9), UBND phường phát hiện 331 trẻ em đang sinh sống cùng gia đình, đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT nhưng chưa đăng ký nhân khẩu thường trú tại phường. Hiện phường đang tiếp tục rà soát, tổng hợp nên con số có thể nhiều hơn.

Theo UBND phường Bàn Thạch, căn cứ Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 28-12-2024 của Chính phủ (có hiệu lực từ 10-1-2025), trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ, chủ hộ phải thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 144/2021/NĐ CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống, tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Lý do một phường ở Đà Nẵng đề xuất không phạt 331 trẻ chưa đăng ký thường trú- Ảnh 1.

Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng cho rằng việc xử phạt trường hợp đã đăng ký khai sinh, có thẻ BHYT nhưng chưa có tên trong khẩu thường trú là không hợp tình, hợp lý (Ảnh minh họa: AI/TRẦN THƯỜNG)

UBND phường Bàn Thạch cho rằng theo quy định trên thì những trường hợp chưa đăng ký nhân khẩu thường trú, tạm trú cho trẻ em sẽ bị xử lý vi phạm hành chính khi thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Việc xử phạt là chưa thật sự hợp tình, hợp lý, dễ phát sinh khiếu nại

Cũng theo UBND phường, việc đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT, đăng ký thường trú cho trẻ em được các địa phương trước khi sáp nhập và hiện nay thực hiện theo mô hình "3 trong 1" rất hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nguyên nhân có thể do hệ thống phần mềm cập nhật đăng ký thường trú bị lỗi, nên trẻ em có giấy khai sinh, có thẻ BHYT nhưng không có tên trong danh sách khẩu thường trú.

Do vậy, việc cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính đối với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em là chưa thật sự hợp tình, hợp lý, dễ phát sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện.

Bên cạnh đó, việc trẻ em chưa được đăng ký thường trú cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của các em trong thời gian tới, như: công tác điều tra phổ cập giáo dục, tuyển sinh đầu cấp, tiếp cận các chế độ, chính sách liên quan…

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của trẻ em, bảo đảm tính công bằng, khách quan trong việc chấp hành pháp luật và tiếp thu ý kiến của Nhân dân, UBND phường Bàn Thạch đề nghị UBND TP và Công an TP Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến về việc không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng, cho biết qua rà soát bước đầu, trường hợp trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ và TP Đà Nẵng cũ (nay là TP Đà Nẵng) chưa đăng ký thường trú rất nhiều. Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra với nhiều tỉnh - thành khác.

Công an TP Đà Nẵng đang xác định nguyên nhân, đồng thời đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an.

Trong khi đó, trả lời Báo Người Lao Động, nhiều luật sư khẳng định chỉ sau ngày 10-1-2025 (thời điểm Nghị định số 154/2024/NĐ-CP có hiệu lực), khi khai sinh quá 60 ngày mà không đăng ký thường trú cho con mới bị phạt, phụ huynh chưa đăng ký thường trú cho con trước ngày 10-1-2025 sẽ không bị xử phạt.

Các luật sư cho rằng việc áp dụng hình thức xử phạt đối với trường hợp có con sinh trước thời điểm luật có hiệu lực là không đúng quy định, người dân có quyền khiếu kiện quyết định xử phạt.

Tin liên quan

Chưa đăng ký thường trú cho con: Luật sư cho rằng phạt chưa đúng luật!

Chưa đăng ký thường trú cho con: Luật sư cho rằng phạt chưa đúng luật!

(NLĐO) – Theo luật sư, áp dụng hình thức xử phạt với trường hợp có con sinh trước thời điểm luật có hiệu lực là không phù hợp, người dân có quyền khiếu kiện.

"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

(NLĐO) – Khi đi nhận quà Quốc khánh, nhiều người dân ở Đà Nẵng mới biết con mình chưa đăng ký thường trú, phải đối diện với mức phạt lên tới 1 triệu đồng.

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng xin ý kiến hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về trường hợp nhiều trẻ chưa được đăng ký thường trú.

đăng ký thường trú Công an TP Đà Nẵng Tết độc lập quà quốc khánh Đà Nẵng Quảng Nam Bàn Thạch
    Thông báo