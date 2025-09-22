Ban Quản lý lên tiếng vụ clip bảo vệ dắt xe máy xuống bãi cát ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ban Quản lý lên tiếng vụ clip bảo vệ dắt xe máy xuống bãi cát ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Clip ghi cảnh bảo vệ dắt xe máy xuống bãi cát tại bãi biển Mỹ An - Đà Nẵng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Ngày 22-9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam nhân viên mặc đồng phục Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) dắt xe máy từ vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (khu vực bãi biển Mỹ An) xuống bãi cát.

Trong clip, người quay (được cho là khách du lịch) – chất vấn nhân viên này về hành động di chuyển xe, cho rằng hành động trên là đẩy ngã, làm hư hỏng tài sản của du khách. Đáp lại, nhân viên trật tự cho biết đây là khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ, có biển cấm đỗ xe, không phải nơi để phương tiện dừng, đỗ. Nhân viên này giải thích rằng việc đang làm là để "giải phóng vỉa hè".

Ban Quản lý phản hồi vụ clip bảo vệ dắt xe máy xuống bãi cát Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nam nhân viên thuộc Đội Quản lý trật tự du lịch biển – Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng dắt xe máy của du khách từ vỉa hè xuống bãi cát. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã lên tiếng giải thích. Theo đơn vị, sự việc xảy ra vào chiều 21-9, trong quá trình tuần tra, lực lượng quản lý trật tự phát hiện nhiều xe máy đậu chiếm vỉa hè, dù tại đây đã gắn biển cấm. 

Nhân viên đã phát loa thông báo, tìm chủ xe để yêu cầu di chuyển nhưng không có kết quả. Trước tình huống đó, buộc phải đưa các xe xuống bãi cát nhằm trả lại không gian đi bộ cho người dân và du khách trong giờ cao điểm.

Ban Quản lý thừa nhận trong quá trình di chuyển, do địa hình cát gồ ghề, một xe bị nghiêng đổ. Nhân viên sau đó đã dựng lại, tuy nhiên đoạn clip ghi hình không đầy đủ đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ban Quản lý phản hồi vụ clip bảo vệ dắt xe máy xuống bãi cát Đà Nẵng - Ảnh 2.

Khu vực vỉa hè dọc các tuyến biển ở Đà Nẵng đã lắp bảng cấm đỗ xe máy trên vỉa hè

Theo Ban Quản lý, hiện nay dọc các tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa đã có nhiều điểm giữ xe và nhà tắm nước ngọt, thuận tiện cho người dân, du khách. Đồng thời, cơ quan chức năng đã lắp đặt bảng khuyến cáo, biển cấm đậu đỗ xe máy trên vỉa hè để dành không gian cho người đi bộ và giữ gìn mỹ quan. 

Tuy vậy, tình trạng xe máy dựng trái quy định, khóa cổ xe tại vỉa hè vẫn diễn ra thường xuyên, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ban Quản lý khuyến cáo người dân, du khách khi đến tham quan, tắm biển cần tuân thủ quy định, gửi xe đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, đồng thời giữ hình ảnh văn minh, thân thiện của bãi biển Đà Nẵng.

Tin liên quan

Lý do một phường ở Đà Nẵng đề xuất không phạt 331 trẻ chưa đăng ký thường trú

Lý do một phường ở Đà Nẵng đề xuất không phạt 331 trẻ chưa đăng ký thường trú

(NLĐO) – Phường ở Đà Nẵng cho rằng có thể do hệ thống phần mềm nên trẻ em có giấy khai sinh, thẻ BHYT nhưng không có tên trong danh sách nhân khẩu thường trú.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Ai sợ trách nhiệm, ngại va chạm thì không nên làm nữa!

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, khi xảy ra chậm trễ phải truy được trách nhiệm thuộc về ai để xử lý.

Tân Chủ tịch Đà Nẵng thị sát sân bay Chu Lai, làm việc với THACO

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để THACO và các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đà Nẵng bãi biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo