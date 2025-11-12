Ngày 12-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng có phản hồi ý kiến cử tri về đề nghị đầu tư, hoặc thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác công nghệ hiện đại nhằm giải quyết đối với vấn đề thu gom, xử lý rác theo kiểu truyền thống.

Sở này cho hay hiện tại thành phố đã kêu gọi đầu tư thực hiện 3 dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện để dần thay thế công nghệ xử lý chất thải rắn truyền thống.

Bãi rác Khánh Sơn, nơi xử lý rác bằng công nghệ chôn lấp cho khu vực TP Đà Nẵng cũ

Trong đó, dự án nhà máy đốt rác phát điện công suất 650 tấn/ngày đang được nhà đầu tư hiện hữu thực hiện chuyển đổi công nghệ tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hoà Khánh.

Một dự án cũng dự kiến thực hiện tại bãi rác Khánh Sơn là Nhà máy xử lý rác sinh hoạt 1.000 tấn/ngày được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hiện đang ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án còn lại thực hiện tại tỉnh Quảng Nam cũ - Nhà máy xử lý rác thải và phát điện Quảng Nam, công suất 800 tấn/ngày. Hiện dự án này đã được đưa vào danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Toàn khu vực TP Đà Nẵng cũ hiện áp dụng công nghệ xử lý rác theo hình thức chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn.