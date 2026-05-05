Thời sự

Đà Nẵng dự kiến di dời khoảng 400.000 ngôi mộ để phục vụ phát triển đô thị và du lịch

B.Vân

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết những quy hoạch "treo" không phù hợp sẽ bãi bỏ nhằm tạo điều kiện cho người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở

Chiều 5-5, tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh và xã Bà Nà, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, thành phố đang khẩn trương chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt ở cấp xã, phường.

Qua gần một năm triển khai, hệ thống chính trị cơ sở đã bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề của người dân và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế với mức 9,18% năm 2025 và 8,45% trong quý I/2026.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ nhiều bất cập, nhất là tại những địa bàn từng chia tách nhỏ, gây khó khăn trong quản lý. Ông lấy ví dụ cụ thể đô thị cổ Hội An, việc dung hòa giữa bảo tồn và phát triển đang đặt ra nhiều thách thức, liên quan đến cả tổ chức bộ máy và hoạt động kinh tế. Thành phố sẽ kiến nghị Trung ương xem xét sắp xếp lại mô hình này theo hướng dễ thống nhất hơn.

Bí thư Đà Nẵng rà soát quy hoạch kéo dài 10 - 25 năm , bãi bỏ quy hoạch không phù hợp - Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Về nhân sự, khối lượng công việc cấp xã, phường tăng mạnh do phân cấp nhiều nhiệm vụ từ cấp thành phố. Hiện tổng biên chế thành phố đề xuất là hơn 57.000 người, trong khi thực tế mới gần 55.000 người. Để khắc phục tình trạng thiếu, thừa cục bộ, thành phố sẽ điều động, sắp xếp cán bộ theo tiêu chí dân số, quy mô địa bàn và trình độ phát triển.

Về công tác quy hoạch, Đà Nẵng đã hoàn thành quy hoạch chung và đang hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia. Sau khi hoàn tất, các quy hoạch sẽ được công khai rộng rãi để người dân theo dõi, giám sát.

Bí thư Đà Nẵng cho hay, thành phố cũng sẽ rà soát các quy hoạch kéo dài 10–25 năm chưa triển khai. Những quy hoạch không còn phù hợp sẽ bị bãi bỏ và công khai, tạo điều kiện cho người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở và hoàn thiện thủ tục đất đai.

Các quỹ đất công, trụ sở không còn sử dụng hiệu quả sẽ được ưu tiên chuyển đổi phục vụ lợi ích cộng đồng như mở rộng trường học, xây dựng bãi đỗ xe, công viên và thiết chế văn hóa. Song song đó, thành phố đặt mục tiêu nâng diện tích cây xanh đô thị từ 1,69 m²/người hiện nay lên 6 m²/người vào năm 2035.

Trong lĩnh vực môi trường, Bí thư Lê Ngọc Quang thông tin, thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư các nhà máy điện rác nhằm chấm dứt tình trạng chôn lấp gây ô nhiễm. Các dự án xử lý rác tại Khánh Sơn cũng được yêu cầu giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị ban hành nghị quyết về quy hoạch và quản lý nghĩa trang. Riêng khu vực phía Đông, dự kiến di dời khoảng 400.000 ngôi mộ để phục vụ phát triển đô thị và du lịch, đồng thời xây dựng các nghĩa trang sinh thái, bảo đảm yêu cầu môi trường.

