Thời sự

Một xã ở Đà Nẵng thay bí thư và Chủ tịch UBND cùng lúc

Trần Thường

(NLĐO) - Xã Trà Tập, TP Đà Nẵng có tân Bí thư Đảng ủy sau khi ông Hà Ra Diêu - cựu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - bị cách chức.

Ngày 5-5, tại xã Trà Tập, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động, chỉ định ông Võ Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đà Nẵng thay Bí thư và Chủ tịch xã Trà Tập cùng lúc năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Võ Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để HĐND xã Trà Tập bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tập, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng cơ quan này phân công.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc điều động ông Lê Trung Thực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Tập - đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Ban quản lý này phân công.

Đà Nẵng thay Bí thư và Chủ tịch xã Trà Tập cùng lúc năm 2026 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định về công tác cán bộ

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật ông Hà Ra Diêu - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031 - bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập, Chủ trì Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hà Ra Diêu chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

"Đồng chí suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vai trò nêu gương với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy" – thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nêu.

Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã, dù trước đó trúng cử đại biểu HĐND xã nhưng không được bầu tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập

(NLĐO) - Ông Hà Ra Diêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập - được xác định "suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ...".

Hai huân chương cao quý được trao tặng cho lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Báo cáo lãnh đạo Đà Nẵng vụ "đổ vật liệu xuống biển" tại dự án gần ngàn tỉ

(NLĐO) – Trước nghi vấn từ người dân và, du khách, UBND phường đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

