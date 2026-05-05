Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói về việc luân chuyển cán bộ

Sáng 5-5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri 6 phường: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, An Khê, Hòa Cường, An Hải.

Tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng, đặc biệt là người đứng đầu, phải rà soát kỹ lưỡng từng vấn đề cử tri phản ánh.

Việc giải quyết cần dứt điểm, tránh tình trạng kiến nghị lặp lại. Đối với những vấn đề phức tạp, cần xây dựng lộ trình cụ thể, công khai để người dân theo dõi và giám sát.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Trả lời ý kiến cử tri về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, Thường trực Ban Bí thư cho hay đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Ông Trần Cẩm Tú đồng tình với ý kiến cử tri, rằng công tác luân chuyển cán bộ phải đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu đào tạo, rèn luyện với ổn định để phát triển.

"Luân chuyển cán bộ không phải là để thay đổi mà phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, từ quy hoạch cán bộ, từ thực tiễn phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Những nơi đang triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, dự án lớn phải tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo kế thừa liên tục và tuyệt đối không được để gián đoạn trong công việc" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Cử tri Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Thường trực Ban Bí thư cũng cho hay, đối với các địa phương lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM và các trung tâm tăng trưởng khác, Trung ương rất quan tâm việc lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, có năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, việc bố trí cán bộ tại những địa phương này cũng phải xem xét thời gian công tác phù hợp để triển khai các định hướng lớn, tạo dấu ấn phát triển rõ nét.



Về giải pháp trong thời gian tới, Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, đúng đối tượng. "Lấy hiệu quả công tác và uy tín trong nhân dân làm thước đo chủ yếu. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ" - Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.



Thêm vào đó, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ - công chức và nhiều văn bản liên quan nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, phân cấp phân quyền rõ ràng gắn với trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng đây là cơ sở quan trọng để bộ máy vận hành ổn định. thông suốt, dù có thay đổi một số vị trí nhân sự chủ chốt.

Rêng đối với Đà Nẵng, Trung ương ghi nhận những nỗ lực, những kết quả tích cực của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thì dù ở cương vị nào, đội ngũ cán bộ của thành phố cũng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả chung, giữ vững ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đối với chính sách cán bộ và an sinh xã hội, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ áp lực công việc gia tăng tại cấp cơ sở sau khi sắp xếp bộ máy. Thời gian tới, Ban Bí thư sẽ xem xét các vấn đề về biên chế, vị trí việc làm và chế độ để cán bộ yên tâm công tác.

