Hơn 95% vé đêm mở màn lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã bán hết

Ngày 29-5, Ban Tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 cho biết, trước giờ khai mạc, không khí du lịch tại Đà Nẵng đang tăng nhiệt rõ rệt với lượng khách đổ về thành phố ngày càng đông.
Theo ghi nhận từ các đơn vị lưu trú, công suất phòng tại khu vực ven biển hiện đạt khoảng 85% - 95%, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, đêm khai mạc DIFF 2026 nhận được sự quan tâm lớn từ du khách và người dân. Tính đến chiều 29-5, hơn 95% lượng vé đêm mở màn đã được bán hết, chỉ còn số lượng rất hạn chế cho khán giả muốn trực tiếp theo dõi màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung Quốc.
Cuộc thi pháo hoa quốc tế đầu tiên diễn ra ngày 29-3-2008 nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố. Đến năm 2017, sự kiện được đổi tên thành Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và được xã hội hóa kinh phí tổ chức bởi Tập đoàn Sun Group.
DIFF 2026 sẽ diễn ra qua 5 đêm thi vòng loại với sự tham gia của 10 đội pháo hoa quốc tế, mang đến các màn trình diễn kết hợp văn hóa, công nghệ và nghệ thuật ánh sáng.
Sau đêm khai mạc ngày 30-5 với chủ đề "Thiên nhiên" giữa đội Đà Nẵng (Việt Nam) và Trung Quốc, các đêm thi tiếp theo của DIFF 2026 sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hằng tuần, gồm: đêm 6-6 với màn tranh tài giữa Pháp và Việt Nam (Nhà máy Z121) mang chủ đề "Di sản"; đêm 13-6 là cuộc so tài giữa Nhật Bản và Ý với chủ đề "Văn hóa"; đêm 20-6 diễn ra phần thi của Đức và Macau (Trung Quốc) với chủ đề "Sáng tạo"; đêm 27-6 là màn trình diễn của Australia và Bồ Đào Nha với chủ đề "Tầm nhìn", trước khi khép lại bằng đêm chung kết vào ngày 11-7.
Theo Ban tổ chức, sân khấu DIFF 2026 sử dụng hệ thống vòm nâng hạ rộng hơn 40 m, cao trên 10 m, được xem là sân khấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
