Hơn 95% vé đêm mở màn lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã bán hết

Ngày 29-5, Ban Tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 cho biết, trước giờ khai mạc, không khí du lịch tại Đà Nẵng đang tăng nhiệt rõ rệt với lượng khách đổ về thành phố ngày càng đông.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lưu trú, công suất phòng tại khu vực ven biển hiện đạt khoảng 85% - 95%, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, đêm khai mạc DIFF 2026 nhận được sự quan tâm lớn từ du khách và người dân. Tính đến chiều 29-5, hơn 95% lượng vé đêm mở màn đã được bán hết, chỉ còn số lượng rất hạn chế cho khán giả muốn trực tiếp theo dõi màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung Quốc.

Màn trình diễn pháo hoa trong DIFF 2025

Cuộc thi pháo hoa quốc tế đầu tiên diễn ra ngày 29-3-2008 nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố. Đến năm 2017, sự kiện được đổi tên thành Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và được xã hội hóa kinh phí tổ chức bởi Tập đoàn Sun Group.

DIFF 2026 sẽ diễn ra qua 5 đêm thi vòng loại với sự tham gia của 10 đội pháo hoa quốc tế, mang đến các màn trình diễn kết hợp văn hóa, công nghệ và nghệ thuật ánh sáng.

Sân khấu DIFF 2026 có quy mô lớn nhất so với các mùa lễ hội diễn ra trước đó