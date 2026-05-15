Đà Nẵng: Khai trương “Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên” cho người lao động

Ngày 15-5, Công đoàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phối hợp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đức Nguyễn tổ chức khai trương “Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên”.

Trao 100 phiếu mua hàng cho đoàn viên -lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn phường Ngũ Hành Sơn, cho biết việc đưa vào hoạt động “Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên” nhằm tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Theo đó, chương trình tạo điều kiện để đoàn viên tiếp cận các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, chất lượng bảo đảm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tăng thêm chính sách phúc lợi cho người lao động.

Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên có các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi

Công nhân thoải mái mua sắm tại Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên phường Ngũ Hành Sơn

Đáng chú ý, tại chương trình, Công đoàn phường Ngũ Hành Sơn đã trao 100 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng, cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong công việc và tích cực tham gia hoạt động Công đoàn.

Nhân dịp khai trương, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đức Nguyễn cũng hỗ trợ thêm 20% giá trị trên các phiếu mua hàng do Công đoàn phường trao tặng, đồng thời tặng voucher giảm giá 15% cho 200 đoàn viên - lao động mua sắm tại hệ thống siêu thị Full-Market 24/7.