Tập huấn sơ cứu đột quỵ cho đoàn viên Công đoàn Đà Nẵng

Ngày 10-5, Công đoàn phường An Khê tổ chức chương trình “Tháng Công nhân năm 2026”, kết hợp tập huấn sơ cấp cứu đột quỵ và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao Cờ thi đua của LĐLĐ TP Đà Nẵng cho đơn vị có thành tích xuất sắc

Công đoàn phường An Khê trao quyết định thành lập các Công đoàn cơ sở mới trên địa bàn

Tại chương trình, Công đoàn phường An Khê đã trao Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, công bố quyết định thành lập các công đoàn cơ sở và trao quà hỗ trợ đoàn viên. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Nhà thuốc Long Châu tổ chức tập huấn sơ cứu đột quỵ, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho người lao động tham dự.

Ông Hoàng Bách Tùng, Chủ tịch Công đoàn phường An Khê, cho biết sau sáp nhập từ tháng 7-2025 đến nay, công đoàn phường có hơn 2.800 đoàn viên với 54 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, đơn vị tập trung chăm lo đời sống người lao động, chủ động đề xuất nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, nhiều đoàn viên, người lao động được Nhà thuốc Long Châu đo huyết áp, tặng quà, tư vấn sức khỏe miễn phí

Tập huấn các kỹ năng sơ cứu đột quỵ cho đoàn viên, người lao động

Đáng chú ý, trong Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn phường An Khê đã đề xuất hỗ trợ sửa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên với kinh phí 40 triệu đồng, đồng thời trao quà cho 72 đoàn viên với tổng trị giá 42 triệu đồng.

Theo đó, Công đoàn phường cũng đẩy mạnh phát triển tổ chức Công đoàn sau sáp nhập khi thành lập thêm 8 Công đoàn cơ sở, phát triển gần 1.100 đoàn viên mới.

Ngoài ra, đơn vị còn hướng dẫn ký kết thỏa ước lao động tập thể, phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại 12 doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Ông Hoàng Bách Tùng kỳ vọng các Công đoàn cơ sở cùng đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền địa phương hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng phường An Khê văn minh, an bình và giàu đẹp.